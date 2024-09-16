觀光署吉隆坡辦「喔熊」玩偶領養活動 助復育馬來熊

馬來西亞婆羅洲馬來熊保育中心執行長黃修德今天說，台灣黑熊是台灣山林的特有物種，也是觀光吉祥物，盼藉由台灣觀光署吉隆坡辦事處的OH MY Bear領養媒介串聯，共同復育馬來熊。

喔熊Oh Bear是台灣觀光吉祥物，原型則是台灣黑熊。

交通部觀光署吉隆坡辦事處11日起在吉隆坡舉辦為期兩週的台灣五感3.0活動，活動其中一環是首度藉「OH MY Bear領養媒介」，協助復育馬來熊。

「OH MY Bear領養媒介串聯」是指開放民眾「領養」由吉隆坡達爾尚（Dasein）藝術學院學生繪製的台灣喔熊玩偶，以每隻馬幣1800令吉（約新台幣1萬2600元）領養，扣除行政作業費後，捐給婆羅洲馬來熊保育中心。

受邀出席的黃修德（Wong Siew Te）告訴中央社，台灣黑熊是台灣唯一原產熊類，也是亞洲黑熊於台灣的特有亞種，而馬來熊同樣是需要保育的動物；2018年西馬約剩下300到500隻馬來熊，但東馬一直沒辦法精確估計，初估數量比紅毛猩猩少，可能只剩下幾千隻馬來熊。

他以熊寶寶Mary遭盜獵者飼養卻淪為「侏儒熊」的悲慘際遇為例，訴說被送到保育中心的馬來熊背後，幾乎都有一個共同故事：在野外出生，但熊媽媽遭獵殺，盜獵者再販售或飼養小熊。

Mary是沙巴野生動物局約11、12年前在沙巴中部鄉村發現。黃修德指出，飼主雖稱是打獵時看到被「遺棄」的小熊，但實則不然，是盜獵者狠心殺死母熊後，再把小熊抓起來。

他認為，所有哺乳動物和人類都是一樣的，母熊誓死保護小熊，絕不會隨便遺棄小熊。

從小被當成貓狗飼養的Mary長期營養不均衡，關鍵就在飼主不正確的餵養方式。小熊遭餵食不正確的奶頻頻腹瀉，Mary長期缺乏鈣質與微量礦物質元素，發育就受到阻礙。

黃修德說，Mary如今約14歲或15歲，雖受到良好照護，卻只能永遠留在保育中心無法野放。牠的身材非常短小，儼然是「侏儒熊」，走路非常緩慢，體重更是普通馬來熊的一半。

談到馬來熊所面臨挑戰，他認為，當務之急是停止棲息地破壞。馬來熊是非常依賴森林的物種，如果沒有棲息地，意味著沒辦法找到足夠的食物和空間繁衍下一代。因此，保護雨林和現有森林非常重要，絕不能讓森林消失或破碎化。

另外，黃修德表示，人類在森林裡盜獵，直接危及馬來熊數量。馬來熊繁殖率非常低，無法承受人類盜獵的壓力，特別是亞洲人傳統認為熊的內臟可入藥，更危及牠們的生存。

黃修德指出，馬來熊保育中心就是幫助從沙巴野生動物局救回來的熊，經照護後再重新野放，回到大自然懷抱。

他強調，推動生態旅遊是保育馬來熊的另一種途徑，不僅製造工作機會，也提高當地人生活水準，自然減少盜獵問題，讓盜獵者知道保育動物和生態旅遊有助提高生活水準，相對也就不會再獵殺馬來熊。