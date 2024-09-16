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印尼新首都部分地區開放參觀 每日限制300人

中央社／ 雅加達16日專電

印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）部分地區從今天開始，每日上午9時至下午5時開放民眾參觀，但因工程仍在進行中，每日限制最多300名遊客進入。

印尼國家通訊社「安塔拉」（ANTARA News）今天報導，新首都管理局今天開始開放努山塔拉的儀式廣場和群島榮耀公園（Kusuma Bangsa Nusantara）供民眾參觀。開放時間為每日早上9時到傍晚5時。

新首都管理局發言人特洛伊（Troy Pantouw）表示，開放參觀是為了讓民眾能親眼目睹新首都的建設進度，但因相關工程仍進行中，因此每日限制最多300人。

特洛伊解釋：「我們是考慮安全和秩序等方面。」並補充，民眾在參觀期間，必須使用集合地點設置的公共交通工具，且必須遵守官員指示，遊客在新首都禁止吸菸，也不能進入非開放參觀區域。

新首都管理局指出，民眾要到新首都參觀須透過APP應用程式預約。

「羅盤報」（Kompas）報導，300個名額在短短1小時內就被搶光，來自鄰近新首都的巴里巴伴（Balikpapan）的遊客阿尤（Ayu）說：「因為嘉魯達宮（Garuda Palace）距離巴里巴伴很近，因此我趁這個（開放的）機會來參觀」。

報導指出，今天到新首都參觀的遊客除了來自巴里巴伴和雅加達等地，還有2名德國人，親眼目睹新首都的建設發展。

印尼 應用程式 雅加達

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