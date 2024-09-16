嘉基菲律賓義診 菲女背部25公分腫瘤獲切除治療

嘉義基督教醫院義診團過去一週前進菲律賓偏遠城鎮，為弱勢民眾提供醫療服務，並與菲律賓中部東內格羅省省政府簽署合作備忘錄，深化台菲醫療合作。

嘉基醫院院長陳煒10日帶領20多名團員抵菲，在東內格羅省（Negros Oriental）城鎮馬比奈（Mabinay）、拜伊斯（Bais）以及大馬尼拉地區巴石市（Pasig）辦理義診，並拜會駐菲律賓代表處，今天結束行程返台。

這3場義診共計服務了超過1000名當地民眾，提供的醫療服務包括骨科、兒科和中醫科等。

在馬比奈，一位女性患者背部腫起，長出大小超過25公分的腫瘤，因家貧及當地醫院設備匱乏，9年來從未接受治療，義診團期待未來能和當地醫院外科合作，協助切除。

在巴石市，義診團與姊妹醫院黎薩醫療中心（RMC）合作，以帶來的便攜式超音波儀器，及早診斷出心衰竭和骨關節變形等多例需要緊急治療的病患，轉介至RMC進行後續治療。

嘉義基督教醫院此行與東內格羅省省政府簽署合作備忘錄，建立長期合作關係。

陳煒表示，義診不僅是當下的救助，還盼透過與在地醫療機構的合作，建立長遠且持續性的醫療支援計劃。

嘉義基督教醫院自2001年起，即長期深入菲律賓，提供醫療服務和社區支援，今年首次拜訪駐菲代表處，由副代表楊登仕會見。

楊登仕指出，嘉義基督教醫院的義診行動，正是「台灣Can Help」精神的具體展現，盼未來台菲雙方未來進一步深化合作，尤其為偏遠地區提供醫療專業技術支援，為菲律賓民眾帶來更多幫助。

嘉義基督教醫院團隊此行除了醫療服務外，還積極參與兒童餵食計畫，發放「愛的禮物」，提供弱勢兒童的生活必需品，傳遞來自台灣的溫暖與關愛。

陳煒表示，嘉義基督教醫院除將持續推動在菲國多項醫療援助計劃之外，未來還會透過駐菲代表處的協助，繼續深化與菲律賓的合作，讓更多菲律賓民眾受益，展現台灣的醫療實力與人道精神。