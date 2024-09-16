COP29日近全球氣候談判陷停滯 觀望誰將入主白宮

在美國前總統川普可能重返白宮的情況下，聯合國（UN）主辦的關鍵氣候談判蒙上不確定陰影，談判國在白宮新主人出爐之前，暫時「按兵不動」。

法新社報導，資深的氣候外交觀察家表示，今年美國總統大選結果的不確定性正在干擾11月將舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）。這場重要的氣候會議將在美國總統大選投票後6天舉行。

就在各國試圖在未來幾個月內就多項議題建立全球共識，包括氣候、加強環境保護及達成解決塑膠汙染的條約等，美國總統大選落的時間點顯得尷尬。

川普（Donald Trump）擔任美國總統期間，帶領美國退出巴黎氣候協定；而在拜登（Joe Biden）接任總統後，美國重新加入。因此外界憂心，川普若再度當選將對氣候行動帶來影響。

今年的氣候談判希望能增加提供給較貧窮國家因應氣候變遷的資金，但一些國家尚未提議具體金額，擔心過早做出承諾。

氣候與能源智庫「非洲電力變革」（Power ShiftAfrica）主任艾道（Mohamed Adow）說：「在確定誰當選之前，大家都在觀望。」

對於那些希望富裕國家在COP29達成新的長期承諾，提供必要的數兆美元資金，朝向潔淨能源轉型，以及協助開發中國家氣候調適的人士而言，這種明顯的觀望態度令人失望。

非洲談判小組（African Group of Negotiators，AGN）主席穆罕默德（Ali Mohamed）抨擊已開發國家只顧自己，無心談判。

他告訴法新社：「氣候變遷情況不會因為美國是共和黨或民主黨執政而有所不同。選舉來來去去，問題則一直都存在。」