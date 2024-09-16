沈昭良「迴流．復返」大型個展 北海道東川町展出

攝影藝術家沈昭良生涯最大型攝影個展「迴流．復返」明天起至10月15日在日本攝影文化首都─北海道東川町展出。展出內容包括沈昭良30年來積聚的3個完整系列，近百件創作。

北海道東川町自1985年起宣言成為日本的「攝影文化首都」，啟動東川町國際攝影節迄今已40年，是日本歷史最久且具穩定影響力的攝影節，長年推動攝影相關展覽、收藏，教育、國內外高中生攝影交流等活動，擁有豐厚的攝影能量與國內外網絡。

東川町今年首度規劃所屬文化藝廊的3大展廳，邀請沈昭良完整展示他的3個攝影系列作品，包括 「築地魚市場」（1993-2022）、「STAGE」（2005-2023）以及最新作「漂流」（2015~）等近百件作品。

「迴流．復返–沈昭良攝影展」（日文：還流．帰還）以3個攝影系列篇幅，邀集日方策展人、武藏野美術大學影像系菅沼比呂志教授與台方策展人、華梵大學攝影與VR設計系助理教授沈裕融共同策劃，嘗試透過兩國不同的觀看視野，在沈昭良展現的長期庶民、在地深入、靜態流動與傳統當代等攝影語境中，論述其獨特且強大的文化浸潤與影像書寫功力。

57歲的沈昭良早年留學日本，對「築地魚市場」可說是他生涯第一個、也是歷時最長的系列作品，臨場、迫近又抽離的鏡頭張力，帶領觀者重返那個飄散著昭和風情，鼎沸雜沓卻也景然有序的拍賣現場。

築地魚市場曾是全球規模最大的魚貨市場，在沈昭良的作品中不僅召喚歷史也彷若重生，同時記憶著沈昭良長年追尋攝影與築地的鮮明步履。

在「STAGE」系列，沈昭良以台版變形金剛-舞台車為主體，結合各地環境的文化肖像，透過相對全面的踏查取樣，一方面體現舞台車與台灣庶民宗教、生活間的緊密關係，也進一步提示了嶄新且具外顯視覺性與內在意涵的台式美學實踐。

此大型個展活動除了攝影作品與相關錄像、紀錄片的展出，也將回應其中的「STAGE」（舞台車）作品，邀請日本當代藝術家暨舞台演出家柳美和的Yanagi Miwa’s Trailer Project，首次在海外展覽活動中，結合有台版變形金剛之稱的實體舞台車，舉辦大型開幕晚會活動。

其中，除了穿插極限鋼管舞與馬戲演出，也將安排台灣卑南族金曲歌手陳建年與日本愛奴族歌手OKI，進行台日原住民音樂交流。

沈昭良表示，「在漫長的攝影路上，除了勉勵自己保有這30年前後，往返於不同拍攝現場的熱情和初心，也寄望這次在東川町文化藝廊的個展，連結個人創作生涯在起始、轉進與續行的延展中，相異卻又相依的創作狀態與發展路徑，據以檢視自身在攝影表現、語法間的起伏轉向，從地理上、時序上、精神上乃至於情感上，重返攝影啟蒙的原點。」

沈昭良現任華梵大學攝影與VR設計系專任教授，長篇攝影著作包含「映像‧南方澳」、「玉蘭」、「築地魚市場」、「STAGE」、「台灣綜藝團」等，近年參與策劃「2023金邊國際攝影節–台灣當代攝影展」、「2022麻豆大地藝術季–潛行攝影計畫」等展覽。

沈昭良今年6月獲得日本寫真協會頒發國際獎，表揚他長年對台日攝影交流的貢獻。此外，他曾獲頒金鼎獎、日本相模原攝影亞洲獎、韓國東江國際攝影節最佳外國攝影家獎、美國IPA紀實攝影集職業組首獎、吳三連獎等。