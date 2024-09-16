長達145天沒下雨 巴西首都市郊野火持續延燒
巴西首都巴西利亞（Brasília）市郊的自然保護區巴西利亞國家公園（Brasilia National Park）上月爆發森林大火，消防人員直至今天仍在持續與大火搏鬥。
法新社報導，這是巴西利亞今年最重大的火災，這座城市已連續145天沒有下雨。
根據負責管理巴西國家公園的孟迪斯生物多樣性保護研究所（ICMBio），園區內約有1200公頃土地付之一炬。這座公園占地約3萬公頃。
火災發生的同一天，最高法院法官迪諾（FlavioDino）授權政府超出開支上限，以為對抗「蔓延的火災」提供資金。
曾在前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）任內擔任司法部長的迪諾說，「我們不能以遵守憲法未規定的會計原則為藉口，拒絕提供最大且有效的援助。」
根據巴西國家太空署（National Institute for SpaceResearch，INPE）數據，單是9月記錄到的火災就多達5萬5517起，高於去年同期的4萬6498起。
當局表示，巴西最近發生的火災大多要歸咎於人類活動，這些火災往往與農業活動有關。
受到氣候變遷的影響，巴西面臨70年來最嚴重乾旱，這導致災情雪上加霜。
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