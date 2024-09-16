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暴雨釀洪災 中西非與中歐均受創

中央社／ 邁杜古利/布拉格15日綜合外電報導

暴雨引發的洪患重創中非與西非，已造成1000多人喪生、數十萬間房屋被毀；與此同時，中歐也受暴雨引發的洪患侵襲，多瑙河水位暴漲，死亡人數也在攀升。

紐約時報指出，連日來暴雨引發的洪水摧毀西非和中非城鎮，造成1000多人死亡、數十萬房屋被摧毀。人道主義機構表示多達400萬人受洪災衝擊，近100萬人被迫逃離家園。

奈及利亞東北部城市邁杜古利（Maiduguri）13日到處是滿目瘡痍景象，不時能看到人和動物屍體飄過；倖存的人們被困在屋頂或學校，有人睡在高速公路。當地動物園80%的動物淹死，但洪水卻把園裡的鱷魚、毒蛇沖到社區。

世界氣象組織（WMO）指出，雖然非洲在全球溫室氣體排放所佔比例很小，卻承受異常沉重的氣候變遷衝擊，若須妥善因應，則撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）地區今後十年得每年投入300億到500億美元，相當於整個地區國民生產總值（GDP）的2到3%。

同樣遭受暴雨引發洪患衝擊的還有中歐地區。政治新聞網Politico.eu指出，名為熱那亞低壓（Genoa low）導致的暴雨從義大利飄移至中歐，傾盆大雨導致地區內河川暴漲氾濫，沖毀橋梁、淹沒城鎮。熱那亞低壓通常生成於義北城市熱那亞（Genoa）一帶，低壓系統在環境條件下增強為熱帶風暴。

一如中歐前次於1997所遇洪患，基於多瑙河（Danube）與摩拉瓦河（Morava）流向的因素，這次依然是捷克與奧地利北部的北奧地利邦（UpperAustria）首當其衝。

捷克、波蘭、羅馬尼亞15日合計至少8人死於洪災，多瑙河下游地區當局下令預警性撤離。

動物園 多瑙河 暴雨

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