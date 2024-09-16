奈及利亞洪災沖垮監獄外牆 近300名囚犯越獄

奈及利亞監獄當局今天表示，位於奈及利亞東北部的邁杜古利（Maiduguri）上週發生毀滅性洪水，沖垮一座監獄外牆，導致281名囚犯乘隙越獄。

路透社報導，奈及利亞矯治單位發言人阿布貝卡（Umar Abubakar）在聲明中指出，安全機構在追捕行動中抓獲7名逃犯。

阿布貝卡說：「洪水沖垮了這座監獄的外牆，包括中度安全拘留中心（Medium Security CustodialCentre）以及職員宿舍。」他表示，目前仍在捕捉其餘逃犯。

邁杜古利是波諾州（Borno State）的首府，波諾州的大壩上週因暴雨潰堤，釀成數十年以來最嚴重的洪災，更摧毀州立動物園，將鱷魚和蛇都沖進淹水的社區。

根據奈及利亞緊急應變機構統計，這場洪災已造成至少30人喪生，影響數百萬人，另有數十萬人被迫安置到避難營地。