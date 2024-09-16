印尼孕婦企圖驅趕大象群 因這舉動遭踩死一屍兩命
印尼一對夫妻9月8日在蘇門答臘島割橡膠樹時，現場出現15頭大象，已懷孕5個月的妻子試圖製造聲響趕走象群，怎料卻遭象群活活踩死，腹中孩兒亦因此命喪黃泉。
根據《每日郵報》，33歲的Karsini是3個孩子的母親，她8日與丈夫Rasum在種植園割橡膠樹，期間園內出現約15隻大象，Karsini敲擊空的塑膠罐，嘗試藉噪音嚇走大象，但大象非但沒有離去，反而朝他們暴衝，隨後踩死Karsini，Rasum則逃過一劫。
警方指，當地經常出現野生大象，數量多達100頭。自然保護機構官員則建議當地人避開，「不要打擾它們，也不要試圖把它們趕走」、「它們只是在尋找食物，如果你看到大象，請馬上離開」。
延伸閱讀：
男子遊南非不聽勸走近影相 遭大象狂追踩爛 未婚妻欲救無從崩潰
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言