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印尼孕婦企圖驅趕大象群 因這舉動遭踩死一屍兩命

香港01／ 撰文：洪怡霖
大象示意圖／ingimage
大象示意圖／ingimage

印尼一對夫妻9月8日在蘇門答臘島割橡膠樹時，現場出現15頭大象，已懷孕5個月的妻子試圖製造聲響趕走象群，怎料卻遭象群活活踩死，腹中孩兒亦因此命喪黃泉。

根據《每日郵報》，33歲的Karsini是3個孩子的母親，她8日與丈夫Rasum在種植園割橡膠樹，期間園內出現約15隻大象，Karsini敲擊空的塑膠罐，嘗試藉噪音嚇走大象，但大象非但沒有離去，反而朝他們暴衝，隨後踩死Karsini，Rasum則逃過一劫。

警方指，當地經常出現野生大象，數量多達100頭。自然保護機構官員則建議當地人避開，「不要打擾它們，也不要試圖把它們趕走」、「它們只是在尋找食物，如果你看到大象，請馬上離開」。

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文章授權轉載自《香港01》

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