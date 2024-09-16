快訊

槍手身分曝光！趁川普打球藏草叢還架GoPro錄影 被捕後異常冷靜拒錄口供

車站淹沒、鐵路關閉 洪水來襲捷克疏散逾萬人

中央社／ 布拉格15日專電

捷克正面臨氣旋波瑞斯（Boris）連日強降雨所導致的嚴重洪災。捷克的河流水位持續上升，最嚴重受災區為摩拉維亞-西里西亞（Moravian-Silesian），以及北部的奧洛摩茲（Olomouc）地區，已經宣布進入緊急狀態。

過去3天，捷克消防隊處理近6000起事件，約40條鐵路線關閉，布拉格和奧斯特拉瓦（Ostrava）主要鐵路線的斯圖登卡（Studénka）車站已被淹沒。

截至15日，捷克有超過20萬戶家庭停電，最嚴重的是摩拉維亞-西里西亞地區，受影響達11萬4000戶。

根據捷克消防救援部門負責人弗雷克（VladimírVlček）的說法，自洪水爆發以來，捷克陸續疏散超過1萬5000人，數百人從即將面臨的危險情況中被救出。

弗雷克表示，消防隊準備好為多達3萬人提供緊急避難所，並指出許多人最初拒絕疏散，但後來卻需要救援。在卡爾洛維采（Karlovice），直升機正在從屋頂上救援那些最初拒絕撤離的人。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）呼籲居民在洪水期間遵守撤離命令。費亞拉敦促大眾不要低估危險，並遵循當局指示。拉庫桑警告，某些地區的情況可能會惡化，並強調預防性撤離的重要性。

原本計劃下週末在奧斯特拉瓦的莫什諾夫機場（Mošnov Airport）舉行的北約日（NATO Days）和捷克空軍日（Czech Air Force Days）已經取消。主辦單位Jagello 2000在社群媒體平台X上表示，目前情況不適合舉辦活動，由於地面積水和道路損壞，機場的準備工作無法繼續進行。

捷克 洪水 消防隊

延伸閱讀

中秋偏好短途 鐵路旅客估7400萬

大陸鐵路營業里程 突破16萬公里

國際受暴雨侵襲 中歐、東南亞淹大水

暴風襲擊東歐與中歐 重創奧捷波與羅馬尼亞

相關新聞

暴雨侵襲中歐數國…捷克25萬戶停電、波蘭疏散上千人「1人溺斃」

暴雨今天持續侵襲歐洲中部數國，導致多個地區發生洪患，波蘭西南部有1人溺斃、接壤捷克的邊界一帶疏散上千人，奧地利也傳出1名...

日本敬老節將至…高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人雙創新高

明天是日本一年一度的敬老節，根據日本官方推估，目前65歲以上高齡者共有3625萬人，而2023年仍在工作的高齡者有914...

土石崩塌、洪水災情不斷…摩羯颱風重創越南 日本捐緊急救援物資

今年第11號颱風摩羯日前重創越南，造成逾280人死亡的嚴重災情，日本政府對此急伸援手，今天在相關緊急救援物資送抵當地後舉...

超萌「彈跳豬」爆紅！泰國侏儒小河馬逗趣舉動惹人愛 遊客朝聖現亂象

泰國東部春武里府綠山動物園一隻兩個月大的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因為可愛外表和逗趣行為，近來在全球迅速爆紅...

威凱見證 11歲小喬治開飛機 威廉爆料：6歲路易會偷拿夏綠蒂東西

延續英國王室傳統，11歲的英國小王子喬治（Prince George）開始學開飛機了。喬治開的是單引擎派珀Piper P...

遭星際飛機「遺棄」 過客變長居 受困太空人：難以接受

因波音公司「星際飛機」(Starliner)頻頻出現故障而被「遺棄」在國際太空站的兩名太空人魏摩爾(Barry "But...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。