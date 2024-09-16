車站淹沒、鐵路關閉 洪水來襲捷克疏散逾萬人

捷克正面臨氣旋波瑞斯（Boris）連日強降雨所導致的嚴重洪災。捷克的河流水位持續上升，最嚴重受災區為摩拉維亞-西里西亞（Moravian-Silesian），以及北部的奧洛摩茲（Olomouc）地區，已經宣布進入緊急狀態。

過去3天，捷克消防隊處理近6000起事件，約40條鐵路線關閉，布拉格和奧斯特拉瓦（Ostrava）主要鐵路線的斯圖登卡（Studénka）車站已被淹沒。

截至15日，捷克有超過20萬戶家庭停電，最嚴重的是摩拉維亞-西里西亞地區，受影響達11萬4000戶。

根據捷克消防救援部門負責人弗雷克（VladimírVlček）的說法，自洪水爆發以來，捷克陸續疏散超過1萬5000人，數百人從即將面臨的危險情況中被救出。

弗雷克表示，消防隊準備好為多達3萬人提供緊急避難所，並指出許多人最初拒絕疏散，但後來卻需要救援。在卡爾洛維采（Karlovice），直升機正在從屋頂上救援那些最初拒絕撤離的人。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）呼籲居民在洪水期間遵守撤離命令。費亞拉敦促大眾不要低估危險，並遵循當局指示。拉庫桑警告，某些地區的情況可能會惡化，並強調預防性撤離的重要性。

原本計劃下週末在奧斯特拉瓦的莫什諾夫機場（Mošnov Airport）舉行的北約日（NATO Days）和捷克空軍日（Czech Air Force Days）已經取消。主辦單位Jagello 2000在社群媒體平台X上表示，目前情況不適合舉辦活動，由於地面積水和道路損壞，機場的準備工作無法繼續進行。