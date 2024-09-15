暴雨侵襲中歐數國…捷克25萬戶停電、波蘭疏散上千人「1人溺斃」

暴雨今天持續侵襲歐洲中部數國，導致多個地區發生洪患，波蘭西南部有1人溺斃、接壤捷克的邊界一帶疏散上千人，奧地利也傳出1名消防員殉職。

路透社報導，奧地利副總理庫格勒（Werner Kogler）今天於社群媒體X平台發文說，在南奧地利邦（Lower Austria）協助因應洪災的1位消防員不幸殉職；當局已宣布南奧地利邦為災區。

氣旋波瑞斯（Boris）連日帶來強降雨，導致從波蘭到羅馬尼亞的河流都暴漲氾濫，昨天羅馬尼亞已通報有4人喪命。

波蘭和捷克局部地區遭逢近30年來最嚴峻的洪患，靠近捷克邊界、歷史悠久的波蘭小鎮格武霍瓦濟（Glucholazy）有1座橋梁坍塌。

波蘭克沃茲科（Klodzko）地區傳出1人溺斃，總理圖斯克（Donald Tusk）指出該地是重災區，當地已經疏散1600人。

強風驟雨也導致捷克25萬戶家庭停電。當地警方表示，昨天有1輛載著3人的汽車摔入利波瓦拉茲涅（Lipova Lazne）附近的史達里克河（Staric River），目前仍在搜索中。