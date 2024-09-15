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台菲教育基金會捐機票 助上千名菲生赴台求學

中央社／ 馬尼拉15日專電

旅菲台商今天提前歡度中秋節。台菲教育基金會在活動上歡送即將赴台求學的菲國學生，提供上千名學生免費機票，協助台菲企業培育人才、促進台菲國民外交。

菲律賓台商總會今天在馬尼拉舉辦中秋聯歡餐會，近600名會員和友會代表攜家帶眷參加，中華民國駐菲代表處人員、台資企業主管及馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）人員也到場同歡。

在餐會上，台菲教育基金會舉辦簡單儀式，歡送中華民國僑務委員會「產學攜手合作僑生專班」和「海外青年技術訓練學士學位專班」獎學金受獎生。

駐菲代表周民淦、台菲教育基金會董事長蘇國芳、執行長林在良及MECO董事古諾（Tomas Guno）、莊偉順（Wilson Tecson）等人為受獎生代表頒贈菲律賓飛台灣機票。

蘇國芳告訴中央社，台菲教育基金會成立目的是協助菲國學生赴台就學，配合政府招攬人才、教育人才、留住人才。基金會去年贊助316位菲律賓學生到台灣求學機票，今年繼續贊助1000多名報名學生的機票。

獎學金受獎生杜米尼克對於到台灣求學感到十分興奮；他表示將學習華語及先進科技，學成返菲協助更多菲律賓學生赴台。另一名受獎生普林西斯說，希望到台灣體驗新的事物，將來為社會貢獻所學。

菲律賓台商總會總會長林登峰致詞表示，中秋餐會是旅菲台商每年很重要的日子，藉由傳統溫馨的聚會讓出外的台商互相照應，增進友誼。

周民淦指出，中秋節是團聚的日子，大家在異鄉共聚一堂是難得的緣分，祝福大家中秋節快樂。

菲律賓台灣工商總會、菲律賓北線台灣廠商聯誼會、旅菲南線台商會、蘇比克灣台商協會、菲律賓台商總會青商會等台商組織也各自舉辦中秋聯歡活動，聯絡情誼。

中秋節 台商 菲律賓

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