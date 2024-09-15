日本敬老節將至…高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人雙創新高

明天是日本一年一度的敬老節，根據日本官方推估，目前65歲以上高齡者共有3625萬人，而2023年仍在工作的高齡者有914萬人，兩項數據都創統計史新高紀錄。

日本共同社報導，日本80歲以上高齡者有1290萬人，占總人口比率為10.4%，已連續兩年逾10%。

日本放送協會（NHK）報導，日本65歲以上高齡者人口占總人口比率來到29.3%，也是統計史上新高紀錄。

日本政府總務省在敬老節前進行彙整，推估截至今天為止的65歲以上高齡者共有3625萬人，較2023年增加2萬人，創統計以來新高紀錄，其中男性高齡者有1572萬人、女性高齡者有2053萬人。

另一方面，根據總務省所做勞動力調查，高齡勞動人口在2023年達到創統計史新高紀錄的914萬人。

在這部分，男性高齡勞動者人數較2022年減少4萬人來到534萬人，女性高齡勞動者則成長5萬人來到380萬人。

高齡者就業率為25.2%，平均每4位高齡者就有1人在工作；從年齡層來看，高齡者就業有逾半數的52%集中在65歲到69歲，等於說這個年齡層每2人就有1人在工作。

總務省對此表示，受到勞動市場人手不足等因素影響，造成高齡者可以發揮所長的場域增加，研判高齡勞動者增加的趨勢將會持續下去。