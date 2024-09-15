土石崩塌、洪水災情不斷…摩羯颱風重創越南 日本捐緊急救援物資

今年第11號颱風摩羯日前重創越南，造成逾280人死亡的嚴重災情，日本政府對此急伸援手，今天在相關緊急救援物資送抵當地後舉行交接儀式。

日本放送協會（NHK）報導，摩羯日前重創越南北部，造成當地發生土石崩塌及洪水等災情。越南政府表示，這場風災至今已釀281死67人失聯。

日本政府決定透過日本國際協力機構（JICA）捐贈淨水器等物資，今天在越南首都河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport）舉行物資交接儀式。

越南政府承辦人員致謝說，「對日本政府與民眾提供受災者迅速及寶貴的援助表達感謝」。

日本駐越南大使伊藤直樹說，日本能在越南遇到困難時提供協助，希望透過支援來實踐「患難見真情」的理念。

除了日本外，包括美國、澳洲及韓國等國，也都表示將提供越南協助。