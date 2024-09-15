北海道知床半島發現永久凍土 未來恐隨暖化融解

日本學者經過長期研究調查，在北海道知床半島一處山頂附近發現「永久凍土」，但這些永久凍土未來有可能隨著全球暖化持續發展而融解。

日本讀賣新聞報導，日本北見工業大學副教授大野浩在北海道知床半島調查6年，發現在海拔1564公尺的刺類岳（暫譯，サシルイ岳）山頂附近土壤是永久凍土。這項研究結果將發表在學會期刊上。

永久凍土的定義是「連續兩年以上溫度低於攝氏0度的土壤」，日本境內已在富士山、立山連峰及大雪山系等處發現。

大野關注到海拔超過1500公尺、氣候寒冷的知床山脈，從2019年開始調查是否存在永久凍土。

大野從知床山脈海拔1661公尺的最高峰羅臼岳等約30處地點，開始測量地表溫度，結果在受強風吹拂、被藻類等覆蓋的刺類岳山頂附近發現凍土。

他2022年在刺類岳山頂附近挖掘土壤到5.5公尺深處，得知實際上處於凍結狀態，然後埋設溫度計開始進行全年觀測。

現場是環境嚴峻的山岳地帶，每次要回收數據時就必須在山裡單程步行逾5小時。另外就是會遇到埋設的溫度計被可能是棕熊的野生動物翻出，氣象觀測儀器也會受大風雪侵襲損壞等，每次都被迫進行因應。

今年8月18日是從觀測起算整整兩年的日子，大野確認觀測地點的土壤過了當天後依舊維持凍結狀態，證實該處為永久凍土。

全球各地都出現看似地球暖化帶來的影響，例如冰河範圍縮小及降雪量減少等。冬季會有流冰到來的知床，被認為特別容易受到暖化影響。

大野強調，「刺類岳的永久凍土將成為分析知床環境變化的新指標之一」。

他還補充說，目前預想地球暖化將持續下去，雖然很遺憾，但這裡的永久凍土可能也會融化，「我們將監視其融化方式等，並調查接下來知床會如何變化」。