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史上首次民間太空漫步任務 SpaceX乘龍號將返地球

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
執行太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務的太空人將於明天返回地球。這項任務創造歷史，是首次由非官方太空人執行史上首趟民間太空漫步任務。歐新社
執行太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務的太空人將於明天返回地球。這項任務創造歷史，是首次由非官方太空人執行史上首趟民間太空漫步任務。歐新社

執行太空探索科技公司（SpaceX）「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務的太空人將於明天返回地球。這項任務創造歷史，是首次由非官方太空人執行史上首趟民間太空漫步任務。

法新社報導，預計於美東時間凌晨3時36分左右（台北時間下午3時36分），太空船將以濺落方式降落在佛羅里達州乾龜島（Dry Tortugas）海岸附近，將於預定降落時間的1小時前開始網路直播

這項「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務重頭戲是第3天在距離地表700公里處進行的約20分鐘太空漫步，4名太空人分別是創立電子支付公司Shift4的41歲億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、擔任任務飛行員的50歲退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及30歲的吉利斯（Sarah Gillis）與38歲的梅農（Anna Menon）這2位SpaceX資深工程師。

這是乘龍號（Crew Dragon）截至目前第5次私人任務，也是風險最高的一次。進入太空數分鐘後，太空船將以橢圓形軌道繞行地球，航行期間最接近地球的距離為190公里，最遠的距離為1400公里，後者是自從1972年阿波羅（Apollo）登月計畫結束以來人類離地球最遠的距離。

完成艙外活動之後，這些太空人繼續進行約40項科學實驗，例如將內視鏡攝影機從鼻子插入喉嚨拍攝呼吸道，好更了解長期太空任務對人類健康的影響。

SpaceX 太空人 網路直播 美國

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