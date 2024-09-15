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日本北海道機場巴士火燒車 13人及時逃生

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本北海道的道央自動車道（類似台灣高速公路）昨天傍晚發生機場巴士火燒車意外，幸好車上包含司機在內共13人及時逃生，無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在昨天下午5時左右，消防單位接獲從札幌市出發前往新千歲機場的巴士司機通報表示「巴士起火燃燒」。

警方表示，巴士上除了司機還搭載12名乘客，所幸13人及時逃生無人受傷。

營運這輛機場巴士的北海道中央巴士公司表示，車輛在行駛中響起警示音，司機將車輛停放路肩進行確認時，發現車體起火，所以緊急疏散車上12名乘客。

火勢在司機通報消防單位後約2小時30分才撲滅，整輛巴士燒得面目全非，且因為火勢猛烈與濃煙四竄，道央自動車道北廣島交流道到惠庭交流道區間一度單向封閉。

行經該路段的男性用路人表示，「在事發現場約1公里外就能看到黑煙上竄，打開車窗拍照時，雖然自己是在對向車道，但火勢猛烈到可以感受到傳來的熱氣」。

巴士 新千歲機場 車道

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