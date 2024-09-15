加泰隆尼亞森林大火 高速公路封閉高鐵停駛

西班牙緊急服務部門今天表示，由於北部加泰隆尼亞（Catalonia）爆發森林大火，已下令關閉主要高速公路AP-7和一條高速鐵路。

路透社報導，消防隊員表示，東北部城市赫羅納（Girona）附近的阿古利亞納（Agullana）發生森林火災，迫使AP-7高速公路和從費格拉斯（Figueres）到法國邊境的高鐵關閉。

加泰隆尼亞消防局後來表示，火勢已受到控制。

加泰隆尼亞消防單位在社群媒體X貼文說：「我們正努力撲滅一場森林大火，我們已要求從費格拉斯到法國邊境的AVE鐵路和AP-7公路雙向停駛。」