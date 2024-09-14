快訊

穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

痛到「想死又死不了」 吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

雙龍搶親…新光金本周股東大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

AI內容氾濫...深偽名醫影片流竄販賣危險療法 專家提出警告

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
專家警告，社群媒體正出現大量以數位科技創造出知名醫師的「深偽」影片，利用他們的可靠身分來推銷宣稱能治療嚴重健康問題的特效療法，實際上卻危險。示意圖／ingimage
專家警告，社群媒體正出現大量以數位科技創造出知名醫師的「深偽」影片，利用他們的可靠身分來推銷宣稱能治療嚴重健康問題的特效療法，實際上卻危險。示意圖／ingimage

專家警告，社群媒體正出現大量以數位科技創造出知名醫師的「深偽」影片，利用他們的可靠身分來推銷宣稱能治療嚴重健康問題的特效療法，實際上卻危險。

法新社報導，臉書（Facebook）和Instagram流傳的一些影片，利用電視上明星醫師的可信度來替未經試驗的糖尿病「天然」糖漿打廣告，甚至宣稱療效已經證實的糖尿病第一線藥物二甲雙胍（metformin）「可能致死」患者。

專家表示，這些詐騙行銷可能危害人命，尤其因為偽造的是像英國廣播公司（BBC）電視節目主持人莫茲里（Michael Mosley）這類受歡迎的健康專家。他已於今年稍早去世。

曾與「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）合作這項議題的英國醫師寇瑪克（John Cormack）告訴法新社：「人們確實似乎會信任這類影片。因為很多這些媒體上的醫師花了很長一段時間塑造出值得信賴的形象，所以就算他們的說法令人難以置信，人們也會相信。」

人工智慧（AI）專家艾德（Henry Ajder）指出，這些AI製造的醫師深偽影片今年真的大量冒出，通常假冒固定出現在日間電視節目的醫師，鎖定較年長的觀眾族群。

在法國經常上電視的醫師辛姆（Michel Cymes）5月告訴法新社，針對這些利用他形象的「詐騙手法」，他正在對臉書母公司Meta採取法律行動。

英國醫師瓊斯（Hilary Jones）甚至雇用1名調查人員來追蹤他的深偽影片，其中1支影片假裝他在經常上的英國電視節目中販售1款不實的高血壓療法，還賣大麻軟糖。

瓊斯在英國醫學期刊中埋怨：「就算把這些影片下架，隔天它們又會換個名字冒出來。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

影片 社群媒體 糖尿病 醫師

延伸閱讀

「爬進自己的墳墓」男子挑戰45公分寬洞穴卡住 被迫原地長眠

名偵探柯南最常用殺人毒藥「氰化物」 含有它的食物種類多得驚人

相關新聞

AI內容氾濫...深偽名醫影片流竄販賣危險療法 專家提出警告

專家警告，社群媒體正出現大量以數位科技創造出知名醫師的「深偽」影片，利用他們的可靠身分來推銷宣稱能治療嚴重健康問題的特效...

首次發聲...波音星際飛機任務「8天變8個月」 2受困太空人：百感交集

原本預計待在太空8天，卻可能長達8個月的美國太空人今天說，他們相信若有足夠時間解決問題，波音星際飛機可載他們返回地球。他...

暴雨侵襲釀洪患！多瑙河岸邊村莊遭淹沒 羅馬尼亞4人喪命

歐洲中部和東部近日受到暴雨侵襲，羅馬尼亞救難當局今天指出，國內發生的洪災已經造成4人死亡

大陸與馬爾地夫簽諒解備忘錄 同意加強貿易與投資

中國與馬爾地夫宣布一項諒解備忘錄，同意加強貿易與投資，展現北京對這個印度洋國家的支持與影響力，同時也提高馬爾地夫躲過債務...

遭提「7大質疑」引議...日議員將合提不信任案 兵庫縣知事堅不請辭

日本兵庫縣知事齋藤元彥遭告發涉職權騷擾等後，面對議會所有議員9月19日將共同提出不信任決議案仍堅不請辭，若齋藤在決議案通...

你是誰？伊莉莎白二世雕像揭幕「相似度0」 英民眾怒噴：在汙辱女王

2024年9月8日是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世2周年，各地舉行活動悼念她。北愛爾蘭安特里姆（Antrim）6日豎立新雕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。