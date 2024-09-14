首次發聲...波音星際飛機任務「8天變8個月」 2受困太空人：百感交集

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中央社／ 洛杉磯13日綜合外電報導
NASA太空人魏勒摩爾（左）和威廉斯（右）6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站。圖／美聯社
NASA太空人魏勒摩爾（左）和威廉斯（右）6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站。圖／美聯社

原本預計待在太空8天，卻可能長達8個月的美國太空人今天說，他們相信若有足夠時間解決問題，波音星際飛機可載他們返回地球。他們說，目送星際飛機空艙返航，內心百感交集。

綜合美聯社和法新社報導，波音（Boeing）的星際飛機（Starliner）上週返回地球後，滯留國際太空站（ISS）的美國太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）首次對外公開發言。

這兩位太空人6月5日搭乘星際飛機前往國際太空站，途中發生推進器故障及氦氣洩漏，之後美國國家航空暨太空總署（NASA）認為載運人員返航風險太高，決定讓他們在太空站待到明年2月，再搭太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Crew Dragon）太空船返回地球。

魏勒摩爾和威廉斯本月6日看著3個月前載著他們來到國際太空站的星際飛機空艙返航，心情複雜。

魏勒摩爾在視訊記者會上說：「我相信我們原本可以辦到搭星際飛機返航，但我們就是沒有足夠的時間。」

魏勒摩爾雖表示，絕對未對要他們留在太空站的決定失望，但他透露關於處理返航的方式出現了分歧。

威廉斯則是說，雖然未隨星際飛機返航，但很開心見到它順利降落地球。

「我們固然想搭乘星際飛機來完成任務、降落回到地球家中。但你知道，你還是得翻過這一頁，把目光放在下次機會。」

兩人都表示，他們收到的加油打氣幫助了他們適應新的返航時間表。

魏勒摩爾說：「我可以一言以蔽之，那就是（需要）韌性。我們被賦予必須應變各種情況的任務，我們也學習和訓練這麼做。」

太空人 波音 美國

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