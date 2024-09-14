暴雨侵襲釀洪患！多瑙河岸邊村莊遭淹沒 羅馬尼亞4人喪命
歐洲中部和東部近日受到暴雨侵襲，羅馬尼亞救難當局今天指出，國內發生的洪災已經造成4人死亡。
法新社報導，羅馬尼亞救難當局表示，4名罹難者遺體是在國內東南部加拉提（Galati）地區的搜救行動中被發現。
救難當局公布了一段影片，顯示多瑙河（Danube River）岸邊一座村莊的民房被洪水淹沒。羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）預計會在稍晚勘察災區。
從本月12日以來，氣旋波瑞斯（Boris）為奧地利、捷克、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克等國的部分地區帶來強風和異常猛烈降雨。
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