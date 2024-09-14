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大陸與馬爾地夫簽諒解備忘錄 同意加強貿易與投資

中央社／ 北京/倫敦13日綜合外電報導

中國與馬爾地夫宣布一項諒解備忘錄，同意加強貿易與投資，展現北京對這個印度洋國家的支持與影響力，同時也提高馬爾地夫躲過債務危機的希望。

路透社報導，近月來各方日益關切，財政困難的馬爾地夫恐成為首個伊斯蘭主權債違約國，但本週情況突然出現好轉。

在中國央行中國人民銀行與馬爾地夫經濟發展與貿易部宣布一項「諒解備忘錄」後，馬爾地夫唯一發行的一檔國際市場債券今天大幅反彈上漲。

雙方表示，這份諒解備忘錄的用意在於「推動以本幣進行經常帳交易和直接投資結算」的「合作架構」，以及促成更順暢的經貿往來，但未透露進一步細節。

這份諒解備忘錄的簽署是馬爾地夫向中國靠攏，疏遠印度的最新例證。印度一向是馬爾地夫最密切的區域經濟安全夥伴。

中國人民銀行 印度 經濟發展 馬爾地夫

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