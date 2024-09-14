遭提「7大質疑」引議...日議員將合提不信任案 兵庫縣知事堅不請辭

日本兵庫縣知事齋藤元彥遭告發涉職權騷擾等後，面對議會所有議員9月19日將共同提出不信任決議案仍堅不請辭，若齋藤在決議案通過後選擇解散縣議會，將創日本地方自治首例。

無黨籍的齋藤2021年7月首次當選兵庫縣知事，當時以43歲的年齡成為日本第二年輕的知事之一。

日本放送協會（NHK）報導，齋藤被職員告發涉及職權騷擾等問題，兵庫縣議會所有「會派」（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）與無黨籍議員，將在9月19日的議會開議首日提出不信任決議案。

遭「倒閣」若解散縣議會 將創地方自治首例

如果當天提出的不信任決議案獲多數議員通過，接下來的焦點就在於齋藤是選擇去職還是解散縣議會；如果齋藤選擇後者，將創下日本地方自治首例。

兵庫縣議會全部議員共86人，一直要求涉嫌職權騷擾的齋藤立即請辭，最大會派自民黨等更表示，如果齋藤不回應議員要求的話，將在9月19日開議首日提出不信任決議案。

議會第2會派的維新會也向自民黨等表達考量共同提出不信任決議案，因此目前預料議會內5個會派加上無黨籍議員將共同提出決議案。

自民黨與維新會等，正以全員一致通過不信任決議案展開協調。

齋藤對此強調，自己為了縣民未來被託付重任，不能停止改革腳步，「我強烈希望繼續現在的職務」。

不過，談到不信任決議案一旦獲議會通過要如何因應，齋藤說，會依照法律宗旨做出判斷，「我會評估各種選項」。齋藤的說法被認為不排除解散縣議會。

日本地方自治史上通過對知事的不信任決議案共有4起前例，分別是岐阜縣、長野縣、德島縣與宮崎縣，但這4例最後都是知事選擇去職，還沒有知事解散縣議會的前例。

「吹哨者」3月告發齋藤 提7大質疑

有關齋藤引發的爭議，讀賣新聞日前整理事件來龍去脈，起因來自於兵庫縣政府前西播磨縣民局男性局長，在今年3月中旬將告發文件提供給媒體等。

這份告發文件內提到對齋藤的7大質疑，重點包括反覆出現的職權騷擾、人事任免不當、威脅刪減補助要求商會大量購買政治獻金募款餐會餐券，及收受來自企業贈送的高級咖啡機等行為。

齋藤事發後將「吹哨者」男性局長停職，對相關質疑也以「一派胡言」全盤否認。之後在6月舉行的記者會上再度否認指控，並針對職權騷擾說明是「進行工作上必要的指導」。

不過，告發此事的男性職員今年3月下旬接受讀賣新聞採訪時說，「職權騷擾全是事實，這在職員間都是眾所周知的事」。

時隔51年 議會成立調查特別委員會

兵庫縣議會為釐清事實真相，今年6月13日基於地方自治法100條，時隔約51年再度成立調查特別委員會（通稱百條委），告發此事的男性職員今年7月過世前，曾在為赴百條委說明的陳述書中指出「職權騷擾都不是為了縣政重要事項，而是知事因為個人不滿就對下屬進行叱責及辱罵，我認為職員都受不了這種無理的行徑」。

百條委今年8月公布的職員問卷調查中期報告顯示，有約4成職員表示有聽聞知事職權騷擾，有人在自由記述的欄位中寫到「知事會因為錯過電梯大聲斥責職員」。

還有人寫到「隨行職員在出差時回絕了對方準備好的伴手禮螃蟹，但聽說齋藤連其他職員的分都一併帶回家」。