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你是誰？伊莉莎白二世雕像揭幕「相似度0」 英民眾怒噴：在汙辱女王

香港01／ 撰文／官祿倡、成依華
已故英國女王伊麗莎白二世。圖／路透
已故英國女王伊麗莎白二世。圖／路透

2024年9月8日是英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世2周年，各地舉行活動悼念她。北愛爾蘭安特里姆（Antrim）6日豎立新雕像紀念英女王，但網友指完全不像伊莉莎白二世，更有人稱反而更似90年代經典電影《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire）內的主角。

這個雕像6日揭幕展出後，引起爭議，有人在政府的網上貼文下留言，有人指雕像不像英女王，還有人形容醜陋，更有人批評：「豎立這個銅像的人應該自行支付製作費用，不應由民眾買單。」

《衛報》報導，更有人指雕像似1993年賣座喜劇電影《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire）內、由羅賓·威廉斯（Robin Williams）飾演的主角「道菲爾太太」（即窈窕奶爸），羅賓·威廉斯在戲內反串扮演60歲婦人。

這個雕像由兩部份組成，英國女王站立望向遠處，菲利普親王（Prince Philip）稍稍俯身似傾聽，膝下還伴有兩隻銅像狗隻。

當地政府指，這個英國女王銅像由安特里姆及牛頓阿比市議會委託當地藝術家Anto Brennan製作，並形容銅像呈現英女王堅定、高貴、一生奉獻公務的精神。

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文章授權轉載自《香港01》

伊莉莎白二世 英國女王

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