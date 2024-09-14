魔羯颱風狂掃東南亞...緬甸逾20萬民眾被迫搬家 軍政府罕見求援
颱風摩羯日前侵襲東南亞，緬甸軍政府領導人今天罕見請求外國協助因應致命洪水。這場洪災導致緬甸數十萬民眾流離失所，使得他們3年來飽受內戰所苦的處境雪上加霜。
法新社報導，颱風摩羯（Yagi）上週末侵襲東南亞各地，猛烈降雨引發洪水和山崩，導致緬甸、越南、寮國和泰國近300人喪生。
緬甸軍政府昨天表示，超過23萬5000人因洪水被迫離開家園。
根據「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）昨天表示：「政府官員必須聯繫外國，以獲得援助資源協助災民。」
據報敏昂萊還說：「有必要盡快採取救援、救濟和重建措施。」
緬甸軍方先前曾擋下或阻撓來自國外的人道援助。
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