日本政府提供學校支援 助奧運等運動員轉任教師

日本政府著眼讓曾出賽奧運等全球競技舞台的運動員，能將其經驗與知識傳承給學生，已決定提供各校進用這些運動員成為教師的財政協助，並敦促各地教育委員會善用相關作法。

日本富士新聞網報導，文部科學省已開始採取新作法，利用不需要持有教師證也能進用擁有高度專業人才的「特別資格證」，讓曾有奧運等出賽經驗的選手能更容易成為教師。

文部科學省將建立有意從事教職的運動員名單，除了提供給各地教育委員會參考外，也會透過影像培訓讓運動員具備必要知識。

對於曾出賽奧運、帕運及達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）的運動員，學校可以在不占用原本教師名額下進用為教師。

讀賣新聞報導，文部科學省已確定將從明年度起協助曾出賽奧運等的選手成為教師，具體作法是提供各公立學校超過原本教師員額數的財政支援。

文部科學省的目的是希望藉由曾站在全球競技舞台的選手，能將其經驗與知識活用在授課及社團活動指導等方面。

曾出賽2012年倫敦奧運的日本擊劍代表池端花奈惠，後來以高中保健體育老師身分執教；曾在日本國民體育大會出賽的前選手及企業運動隊教練等人，也在日本各地教書。

文部科學省近期將發布通知到全日本都道府縣教育委員會，宣導推動進用運動員的政策。