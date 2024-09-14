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颱風貝碧佳撲日本奄美地方 東京嚴防酷暑

中央社／ 東京14日綜合外電報導

今年第13號颱風貝碧佳正朝日本行進，預計將為奄美地方與西南群島帶來暴風。不過，從關東地方到九州地方多數地區則須嚴防酷暑，東京甚至有可能出現統計史上最晚的「猛暑日」。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本沖繩電視台報導，貝碧佳可能會在今天傍晚直撲奄美地方，但另一方面，日本本島的關東地方到九州地方，可能出現反常酷暑。

根據目前預測，島根縣松江市與兵庫縣豐岡市等地高溫可能達37度；東京市區高溫也可能達35度，成為統計史上最晚出現的「猛暑日」。

氣象廳今天上午10時45分公布的資訊顯示，貝碧佳上午10時位於日本南大東島北方約80公里海面上，正以每小時30公里速度朝西北行進，目前中心氣壓985百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

根據目前釋出的颱風路徑潛勢預測圖，貝碧佳今晚將從沖繩本島北方的奄美地方通過，到9月15日上午時位於沖繩西北方海面上，預計16日上午前登陸中國大陸。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測貝碧佳暴風圈到今天晚間將最接近鹿兒島縣奄美地方，為奄美地方與西南群島帶來猛烈風勢。

氣象廳表示，奄美地方須嚴防暴風、巨浪及土石災害等情況，沖繩地方也要留意暴風與巨浪。

根據風力預測，奄美地方最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺，這種風力可能造成物體被吹起傷人及行駛中的貨車遭吹翻等災情。

浪高預測方面，奄美地方約8公尺、九州南部約7公尺，及沖繩地方約6公尺。

雨量預測部分，到9月15日上午6時止的24小時降雨量較多的地區，在九州南部及奄美地方可達150毫米；沖繩地方也有約100毫米。

氣象廳呼籲對象地區民眾嚴防暴風，避免非必要及非緊急的外出行程；如果待在家中時也要遠離窗戶。

日本 沖繩 颱風貝碧佳

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