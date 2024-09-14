巴西大火煙霧瀰漫 南部降下黑雨

巴西過去30天的森林大火在全國造成嚴重空氣污染，煙霧瀰漫，南部南大河州（Rio Grande do Sul）多個城市降下「黑雨」，烏拉圭、阿根廷等其他南美國家也可能受影響。

巴西國家太空署（Inpe）數據顯示，南美洲超過75%的火災集中在巴西。2024年截至8月底，巴西森林大火燒毀面積超過22.4萬平方公里，近一半在8月份發生。

火災加上乾燥天氣，影響空氣品質，當來自阿根廷和烏拉圭的冷氣團遇到覆蓋整個南大河州的火災煙霧時，就會導致降下黑雨。

根據巴西氣象機構MetSul的數據，南大河州12日是南美洲煙霧濃度最高的地區之一。專家表示，若空污情況持續惡化，聖卡塔里納州（Santa Catarina）和巴拉納（Paraná）州，以及烏拉圭、阿根廷等其他南美國家，也可能出現黑雨。

巴西氣象學家西亞斯（Estael Sias）說明，黑雨是水與煙霧攜帶的煙灰混合的結果，「煙塵由化石燃料、有機材料等不完全燃燒產生的炭黑奈米顆粒組成，通過煙霧進入大氣中，風向決定煙霧的傳播位置，當北風吹向南方時，煙霧就會被帶到阿根廷、烏拉圭和巴西南部，煙霧與雲中的水分混合後，炭黑奈米顆粒可以充當凝結核，在凝結核周圍形成雨滴」。

西亞斯表示，這是雨水凈化大氣的結果，雖然黑雨是受污染的雨，但不一定有毒，由於它正在運輸炭黑，因此最多只能污染土壤表面。

南大河州佩洛塔斯聯邦大學（UFPel）水工程教授科拉雷斯（Gilberto Collares）指出，黑雨對健康造成的任何損害都取決於適當的測量。一般煙霧是由焚燒森林和牧場等有機物質所產生，除了這些成分之外，如果還加上有毒的工業廢物，形成所謂的酸雨，就可能變得更加危險。