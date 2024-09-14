快訊

吳謹言官宣結婚被質疑「已婚三年搶鋒頭」 老闆于正回嗆咒：造謠不得好死

烤肉鋁箔紙該用霧面還亮面？專家揭「常見3用法」都錯：效果差很多

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

巴西大火煙霧瀰漫 南部降下黑雨

中央社／ 聖保羅13日專電

巴西過去30天的森林大火在全國造成嚴重空氣污染，煙霧瀰漫，南部南大河州（Rio Grande do Sul）多個城市降下「黑雨」，烏拉圭阿根廷等其他南美國家也可能受影響。

巴西國家太空署（Inpe）數據顯示，南美洲超過75%的火災集中在巴西。2024年截至8月底，巴西森林大火燒毀面積超過22.4萬平方公里，近一半在8月份發生。

火災加上乾燥天氣，影響空氣品質，當來自阿根廷和烏拉圭的冷氣團遇到覆蓋整個南大河州的火災煙霧時，就會導致降下黑雨。

根據巴西氣象機構MetSul的數據，南大河州12日是南美洲煙霧濃度最高的地區之一。專家表示，若空污情況持續惡化，聖卡塔里納州（Santa Catarina）和巴拉納（Paraná）州，以及烏拉圭、阿根廷等其他南美國家，也可能出現黑雨。

巴西氣象學家西亞斯（Estael Sias）說明，黑雨是水與煙霧攜帶的煙灰混合的結果，「煙塵由化石燃料、有機材料等不完全燃燒產生的炭黑奈米顆粒組成，通過煙霧進入大氣中，風向決定煙霧的傳播位置，當北風吹向南方時，煙霧就會被帶到阿根廷、烏拉圭和巴西南部，煙霧與雲中的水分混合後，炭黑奈米顆粒可以充當凝結核，在凝結核周圍形成雨滴」。

西亞斯表示，這是雨水凈化大氣的結果，雖然黑雨是受污染的雨，但不一定有毒，由於它正在運輸炭黑，因此最多只能污染土壤表面。

南大河州佩洛塔斯聯邦大學（UFPel）水工程教授科拉雷斯（Gilberto Collares）指出，黑雨對健康造成的任何損害都取決於適當的測量。一般煙霧是由焚燒森林和牧場等有機物質所產生，除了這些成分之外，如果還加上有毒的工業廢物，形成所謂的酸雨，就可能變得更加危險。

巴西 烏拉圭 阿根廷

延伸閱讀

巴西歷史性乾旱 單日發生近3000起火災

美中雙雙參與巴西福爾摩沙行動軍演 但不會一起演練

火災次數是去年2倍…巴西野火煙霾籠罩大城市 阿根廷、烏拉圭也受害

超強熱浪襲巴西 最高溫可達攝氏44度

相關新聞

經典肖像照「憤怒的邱吉爾」遭調包 加警義大利尋獲

一幀以英國首相邱吉爾（Winston Churchill）為主角的肖像照，在渥太華一家飯店遭人調包後，加拿大警方表示真品...

大馬收容所疑涉兒少性虐 首相安華要求儘速調查

馬來西亞的收容所疑涉性侵與虐待兒少受各界關注，首相安華今天要求警方與大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）儘速採取行動調查。他認...

大馬收容所駭人聽聞兒少性虐案 警方擴大偵辦擬採受害者DNA

馬來西亞警方日前從據說是著名伊斯蘭商業組織經營的收容所解救逾400名兒少後，正擴大偵辦這起案件，警方認為所有獲救兒少的生...

罹患罕見癌症被迫「去勢」 英國男：跟女友感情更好了

英國一名男子發現自己的生殖器上有血泡，想不到進一步檢查竟是罹患罕見的陰莖癌。男子因此被迫切除陰莖，從此再沒有性生活。男子說這是「每個男人最可怕的惡夢」，但還好女友不離不棄，現在兩人關係甚至更加堅定。

泰北遭逢30年最嚴重水患 總理貝東塔勘災承諾最快速度補償

泰國北部的清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患，泰國新總理貝東塔今天赴清萊勘災，清萊積水已經開始慢慢消退，她表示政府會用...

知名藝術家班克西「氣球女孩」畫作遭竊 倫敦警方宣布尋回

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）代表作「氣球女孩」（Girlwith Balloon）上週在倫敦一間畫廊遭竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。