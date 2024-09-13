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大馬收容所疑涉兒少性虐 首相安華要求儘速調查

中央社／ 吉隆坡13日專電
大馬首相安華。路透
大馬首相安華。路透

馬來西亞的收容所疑涉性侵與虐待兒少受各界關注，首相安華今天要求警方與大馬伊斯蘭發展局（JAKIM）儘速採取行動調查。他認為，這對穆斯林群體來說是大事情。

大馬警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）11日召開記者會，宣布在雪蘭莪州（Selangor）與森美蘭州（Negeri Sembilan）共20個地點破獲有收容所涉嫌性侵與虐待兒少，警方發動救援行動救出402名年齡介於1歲到17歲的受害兒少，各有201名男性與女性受害人。

警方並逮捕年齡介於17歲到64歲的105名女子與66名男子，涉嫌對受害人進行非自然的性行為與虐待其他孩童等行為。

拉扎魯丁今天說，警方再發現另有9名孩童遭性侵，初步確定有13名遭性侵的受害人，都是17歲以下兒少。

大馬警方說收容所都是由「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」（GISB）負責營運，但集團聲明否認性虐指控，聲稱沒有管理這些收容所。

新海峽時報（New Straits Times）等馬來西亞媒體報導，這起「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」旗下的收容機構涉嫌性侵與虐待兒少，首相安華（AnwarIbrahim）今天督促有關單位儘快展開調查，舉凡涉及信仰、濫用權力、濫用宗教與虐待兒童等都是屬於非常嚴重的指控，要求不要再拖延調查。

大馬警方初步調查，這些收容所漠視受害孩童福利，還涉及虐待罪行。

另外，馬來西亞首相署（主管法律及體制改革）部長阿莎麗娜（Azalina Othman Said）今天在社群平台臉書（Facebook）發文，說明已指示法律援助局（JBG）對雪蘭莪州與森美蘭州的受害孩童與家庭提供協助，大馬對孩童遭侵害之事不會妥協。她並強烈譴責這起收容所疑涉性侵與虐待兒少事件。

性侵 穆斯林 馬來西亞

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