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22年前餘悸猶存 捷克發布洪水預警航班恐受影響

中央社／ 布拉格13日專電

捷克政府與氣象學家警告，近日來發生的強降雨可能引發類似2002年或1997年的大規模洪水。捷克東部被列為「極端風險」區，首都布拉格被列為「高風險」地區，幾場戶外活動已延遲，航班也可能受到影響。

根據expats.cz報導，氣象學家已向幾乎是波希米亞西部以外的所有捷克地區，發出「極端洪水」警告。明天預計會發生大洪水，16日晚上前都會有大雨和強風。

捷克環境部長赫拉迪克（Petr Hladík）表示，預計捷克東北部山區的災情將最嚴峻。他警告，即使在不常發生洪水的地區，也可能出現突發洪水，而風速達每小時100公里的強風將加劇情況。

捷克南方城市布爾諾（Brno）、東部城市奧斯特拉瓦（Ostrava），以及奧洛摩茲（Olomouc）等主要城市，都有可能發生嚴重洪水，捷克氣象局（CzechHydrometeorological Institute）預計強降雨將持續到16日。

報導指出，形成這種異常天氣的主因為，東大西洋上方的巨大阻塞高氣壓，將冷空氣推向南方，並在義大利上方形成低壓槽，中歐地區將受影響。

捷克農業部長維博尼（Marek Výborný）表示，儘管預測模型仍在發展，但政府已為最壞情況做準備。他警告，強降雨可能引發山體滑坡，並敦促受影響地區的居民密切關注天氣，準備好撤離計劃。

捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）呼籲，民眾應讓手機充飽電，以防緊急情況發生，並建議東部居民待在家中，盡可能將車輛停放在高處。

由於連日來的強降雨，水務管理部正騰出水庫空間，以容納過多的水量。報導指出，布拉格的居民和遊客相對安全，不會遭遇嚴重洪水，但強降雨將持續到16日；也可能發生小河岸潰堤，氣溫降至個位數。

因應強降雨，捷克各地戶外活動已延遲或取消。布拉格每年受歡迎的美國街區派對將改期至9月28日，週末大部分農夫市集也被取消。

帕爾杜比采（Pardubice）、赫拉德茨-克拉洛韋（Hradec Kralove）與利柏雷治（Liberec）的歐洲文化遺產日（European Heritage Days）戶外活動已取消。

布拉格機場13日表示，消防員已準備好排水設備，「儘管盡最大努力，但在發生強降雨的情況下，航班延誤無法排除」。乘客被敦促查詢機場網站和所屬航空公司以獲得最新資訊。

長居在布拉格的居民仍記得2002年的洪水，近20人喪生，當時多個地鐵站和建築物損毀，總損失約730億克朗（約新台幣971億元）。

在2002年洪水後，捷克政府重新制定防洪計劃，布拉格大幅擴展可拆卸牆的保護區，排水系統也進行改造，以防止河水倒灌。

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