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經典肖像照「憤怒的邱吉爾」遭調包 加警義大利尋獲

中央社／ 渥太華12日綜合外電報導

一幀以英國首相邱吉爾（Winston Churchill）為主角的肖像照，在渥太華一家飯店遭人調包後，加拿大警方表示真品已在義大利尋獲。

美聯社報導，加拿大警方在一份新聞稿中表示，調查人員將於本月稍後前往羅馬，取回渥太華攝影師卡希（Yousuf Karsh）於1941年所拍攝的一幀邱吉爾肖像照。

這幀攝影作品名為「憤怒的邱吉爾」（The Roaring Lion），是邱吉爾在1941年12月二戰期間訪問加拿大議會時，由卡希拍攝。

警方表示，渥太華警方一旦取得這幀肖像照後，就會準備最後將它歸還給「羅瑞爾城堡飯店」（Fairmont Chateau Laurier）收藏，這幀著名歷史肖像照未來也將再次在飯店內展示。

警方表示，「憤怒的邱吉爾」在渥太華的「羅瑞爾城堡飯店」被竊，時間點在2021年耶誕節至2022年1月6日期間，同時以膺品取代真品。

幾個月後，也就是2022年8月，一名工作人員發現這幀肖像照沒掛好，而且裱框看起來與其他不同，這才發現真品已遭調包。

警方在新聞稿表示：「經過確認，這幀肖像照是透過倫敦一家拍賣行售予義大利一名買家，雙方都不知道這作品是偷來的。」

警方表示，「在民眾線報、鑑識科學及國際合作協助下，調查人員追查到了竊案主謀。」

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