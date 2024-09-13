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泰北遭逢30年最嚴重水患 總理貝東塔勘災承諾最快速度補償

中央社／ 曼谷13日專電
泰國北部的清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患。 路透社
泰國北部的清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患。 路透社

泰國北部的清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患，泰國新總理貝東塔今天赴清萊勘災，清萊積水已經開始慢慢消退，她表示政府會用最快速度提供補償，讓民眾可以盡快恢復正常生活。

受到季節性暴雨襲擊加上颱風魔羯（Yagi）的影響，泰北清邁和清萊府遭受近30年來最嚴重水災，截至昨天為止，清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）共有9人因為洪災死亡、多人受傷和行蹤不明。

清萊的美賽（Mae Sai）地區和清邁府的美艾（MaeAi）地區受災嚴重，由於清萊市區郭河（Kok River）河川暴漲，清萊府的市區昨天受到影響，清萊府官員宣布關閉所有市區的道路和橋梁，使得清萊國際機場昨天中午以後所有航班取消，不過今天積水稍退，航班逐漸恢復。

清萊有超過萬戶人家受到影響，美賽地區積水甚深，海軍、警方和救援工作者出動橡皮艇和水上摩托車，協助撤離居民。

泰國甫上任的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天召開緊急會議討論如何應對泰北洪災，她接著今天在國防部長、內政部副部長和交通部長陪同下前往美賽地區勘災。

總理府發布新聞稿指出，軍方、清萊府官員以及志工向貝東塔報告指出，清萊的積水今天開始慢慢消退，志工和救災人員開始清理道路、橋梁和公共區域，好讓居民生活可以盡快恢復正常。

貝東塔也前往河邊視察水位狀況，他要求內政部和國防部收集現場救災人員的意見，以制定協助民眾的計畫內容。她隨後前往臨時搭建的救災中心探視災民狀況，貝東塔和災民擁抱，有災民向貝東塔表示：「我們不要放棄彼此。」貝東塔回答：「我沒有放棄你們。」

貝東塔並表示，內閣將會用動用中央政府的預算，用最快速度提供補償，讓每位民眾都可以盡快回到自己的日常生活。貝東塔向災民表示，積水已經慢慢在退，希望大家有耐心再稍等一下。

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