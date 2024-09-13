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知名藝術家班克西「氣球女孩」畫作遭竊 倫敦警方宣布尋回

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
英國知名街頭塗鴉藝術家班克西代表作「氣球女孩」上周在倫敦一間畫廊遭竊。 美聯社
英國知名街頭塗鴉藝術家班克西代表作「氣球女孩」上周在倫敦一間畫廊遭竊。 美聯社

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）代表作「氣球女孩」（Girlwith Balloon）上周在倫敦一間畫廊遭竊，倫敦警方今天宣布找回這件畫作，並指控2名男子犯下竊盜罪。

綜合法新社與路透社報導，倫敦警方今天公布的新聞稿指出，倫敦市中心一家畫廊8日晚間發生竊盜案，班克西價值數以百萬計英鎊的畫作「氣球女孩」是本案唯一失竊的物品，目前警方已尋回作品並將歸還畫廊。

47歲的佛瑞塞（Larry Fraser）和53歲的勒夫（JamesLove）昨天被控入室盜竊，兩人同日稍晚在倫敦溫布頓治安法庭（Wimbledon Magistrates' Court）接受庭審並獲得保釋，預計10月9日再赴金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）刑事法庭接受庭審。

「氣球女孩」畫作描繪一名小女孩伸手觸摸一顆紅色心形氣球，倫敦及其他地區也有多處相同的街頭塗鴉版本。

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