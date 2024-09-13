快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

稱女記者為「黑手黨玩偶」 哥倫比亞首位左翼總統挨轟「太過分」

中央社／ 波哥大13日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓（圖）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組織批評。 法新社
哥倫比亞總統裴卓（圖）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組織批評。 法新社

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組織批評。

法新社報導，裴卓8月30日在哥倫比亞新任人權監察使馬林（Iris Marin）就職典禮上發表這一聲明。馬林是第一位擔任該職位的女性。

裴卓是哥倫比亞史上第一位左翼總統，經常對媒體的批評感到憤怒。他曾指控媒體與武裝團體、商業大亨或其他有權勢的人物密謀串通。

有人說，在這個國家，每年都會發生數十起針對女記者的各種威脅和攻擊事件，他現在做得太過分了。

裴卓在演講中痛斥「有權勢的（女）記者是黑手黨的玩偶」，稱她們嘲笑2019至2021年抗議前任右翼政府的活動。當時擔任律師的裴卓支持這些示威。

目前尚不清楚他為何專門針對女記者批評。

人權 哥倫比亞 新聞自由 黑手黨

延伸閱讀

「俄挑起對烏衝突」英相抵美會晤拜登 不涉及許可擴大使用暴風影飛彈

送大禮！菲律賓總統小馬可仕生日 為公立醫院病患醫藥費買單

總統府秘書長潘孟安母親過世 前總統蔡英文今前往弔唁

秘魯前總統藤森謙也逝舉國哀悼3日 國葬14日舉行

相關新聞

打擊肥胖！英國將規定晚上九點以後禁播垃圾食物廣告

英國首相施凱爾打著促進公眾健康旗號，明年將禁止晚上九點以後播放垃圾食物的電視廣告。預定明年10月1日實施的新法規，不只禁...

慢跑誤闖水獺地盤？大馬女遭集體攻擊渾身是血嚇壞了

馬來西亞近期發生一起動物攻擊事件，一名女子外出晨跑時，突然被一群水獺攻擊，女子驚恐躲避，但水獺依然群起直追，讓女子被弄得滿身是傷。

知名藝術家班克西「氣球女孩」畫作遭竊 倫敦警方宣布尋回

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）代表作「氣球女孩」（Girlwith Balloon）上週在倫敦一間畫廊遭竊...

英16歲少年將酒醉人妻拖到路邊性侵 辯稱：她先對我笑的

英國威爾斯一名16歲的青少年在路上看見一名喝醉酒的人妻，他趁人之危，將對方拉到大街上的暗處性侵。後來受害者向警方提告，少年竟辯稱「是對方先對我笑的」，對於自己的犯行毫無悔意。

稱女記者為「黑手黨玩偶」 哥倫比亞首位左翼總統挨轟「太過分」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組...

澳洲擬立法罰社群媒體不擋假消息 馬斯克怒轟「法西斯分子」

社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）今天稱澳洲中間偏左的工黨政府為「法西斯分子」，因為雪梨當局計劃立法對社群媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。