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稱女記者為「黑手黨玩偶」 哥倫比亞首位左翼總統挨轟「太過分」
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組織批評。
法新社報導，裴卓8月30日在哥倫比亞新任人權監察使馬林（Iris Marin）就職典禮上發表這一聲明。馬林是第一位擔任該職位的女性。
裴卓是哥倫比亞史上第一位左翼總統，經常對媒體的批評感到憤怒。他曾指控媒體與武裝團體、商業大亨或其他有權勢的人物密謀串通。
有人說，在這個國家，每年都會發生數十起針對女記者的各種威脅和攻擊事件，他現在做得太過分了。
裴卓在演講中痛斥「有權勢的（女）記者是黑手黨的玩偶」，稱她們嘲笑2019至2021年抗議前任右翼政府的活動。當時擔任律師的裴卓支持這些示威。
目前尚不清楚他為何專門針對女記者批評。
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