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罹患罕見癌症被迫「去勢」 英國男：跟女友感情更好了

聯合新聞網／ 綜合報導
克雷格因為罹患罕見陰莖癌，不得不動手術切除生殖器。示意圖／ingimage
克雷格因為罹患罕見陰莖癌，不得不動手術切除生殖器。示意圖／ingimage

英國一名男子發現自己的生殖器上有血泡，想不到進一步檢查竟是罹患罕見的陰莖癌。男子因此被迫切除陰莖，從此再沒有性生活。男子說這是「每個男人最可怕的惡夢」，但還好女友不離不棄，現在兩人關係甚至更加堅定。

據《太陽報》（The Sun）報導，54歲的克雷格（Craig Mycock，假名）在2020年被診斷出罹患陰莖癌。他沒有太多時間思考，在發現後幾週內就接受手術切除陰莖，因此身陷憂鬱漩渦。

克雷格坦言，當時一想到自己失去了男性雄風，他就陷入了深深的憂鬱中，甚至想過要結束生命。當時他有交往長達33年的伴侶柯萊特（Colette Daniels），是在對方的陪伴之下他才逐漸走出陰霾。

由於手術期間正值新冠疫情爆發時期，這對愛侶要面對的不僅是身體上的挑戰，還有心理上的打擊。柯萊特坦承自己因壓力過大導致出現創傷後壓力症候群（PTSD）和腦出血。兩人曾試著接受電話性愛治療，但發現心理狀態仍未調整好，於是決定暫停。

克雷格說切除陰莖之後，醫療團隊給了他亮紫色的導管，讓他能夠接著排尿。但是每次上廁所脫掉褲子掏出來的卻是紫色導管，讓他得面對更多人的疑問，也讓他覺得很丟臉。

手術後三年過去了，現在克雷格跟柯萊特已經找到關係中的平衡，雖然沒有性關係，兩人卻覺得關係更加堅定。克雷格常接受訪問，公開分享自己的生命故事，希望能讓更多人認識這個疾病，幫助其他面臨同樣困境的人。

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