澳洲擬立法罰社群媒體不擋假消息 馬斯克怒轟「法西斯分子」

社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）今天稱澳洲中間偏左的工黨政府為「法西斯分子」，因為雪梨當局計劃立法對社群媒體平台未能阻止不實消息流傳祭出罰款。

路透社報導，澳洲工黨政府昨天提出法案，可能對放任不實訊息流竄的網路平台，處以相當於該公司全球營收最高5%的罰款，加入全世界遏制無國界科技巨擘的行動。

以言論自由捍衛者自居的馬斯克在X平台上，用「法西斯分子」（Fascists）這一詞回應此事。

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）的發言人透過電子郵件表示，在澳洲營運的公司必須遵守澳洲法律。

羅蘭德說：「這項法案有助提高（社群）平台對用戶和澳洲人民的透明度及該負的責任。」

馬斯克已非第一次槓上澳洲政府。由於澳洲網路監管當局要求X刪除有關雪梨一名基督教主教被刺傷的相關貼文，今年4月X告上法院、對這項命令提出挑戰，促使澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱馬斯克是個「傲慢的億萬富翁」。

不過，澳洲網路監管當局在聯邦法院受挫後，放棄對X提出挑戰。

X已封鎖澳洲用戶查看有關刺傷事件的貼文，但拒絕在全球各地刪除這些貼文，理由是不應以一國的規則控制網路。