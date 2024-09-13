快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

英16歲少年將酒醉人妻拖到路邊性侵 辯稱：她先對我笑的

聯合新聞網／ 綜合報導
女子喝醉在街上被16歲少年拖到路邊性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子喝醉在街上被16歲少年拖到路邊性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國威爾斯一名16歲的青少年在路上看見一名喝醉酒的人妻，他趁人之危，將對方拉到大街上的暗處性侵。後來受害者向警方提告，少年竟辯稱「是對方先對我笑的」，對於自己的犯行毫無悔意。

據BBC報導，這起事件發生在今年六月，這名少年和喝醉的受害女子擦肩而過，他一看到對方就發現對方已經喝醉，於是立刻轉向，決定跟蹤對方。

少年一路跟隨女子到市區附近一處草地，先越過女子，躲在暗處等女子通過。檢方在法庭上表示，女子因為喝醉，對事發當時的記憶不是很清楚。女子說她記得有人靠近她，接著用手臂摟著她。

女子說自己一開始只覺得對方要幫助她，但下一個想起來的印象就是躺在地上，少年強壓在她身上性侵她。女子試圖要對方停下、把對方推開，少年於是趕緊跑開。

女子向警方報案後，少年便於隔天在家中被逮。少年承認自己在街上跟女子有一面之緣，也承認兩人發生性關係，但少年聲稱是對方先對他微笑，兩人才會接吻，進而發生關係。少年對於性侵指控拒不認罪，目前全案交由皇家法院審理。

儘管少年年紀尚輕，法官仍決定處以九年有期徒刑，其中包含五年入獄服刑，四年監管期。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性侵 英國

延伸閱讀

四年挖一次祖先墳墓 印尼傳統替屍體換裝求好運

影／英國暖爸手臂刺字母表 只為讓自閉兒方便溝通

丈夫稱一時失手 瑞士小姐候選人遭殺害肢解打成泥

即將退休放飛自我？美狼師擁抱、按摩學生 還想親嘴

相關新聞

打擊肥胖！英國將規定晚上九點以後禁播垃圾食物廣告

英國首相施凱爾打著促進公眾健康旗號，明年將禁止晚上九點以後播放垃圾食物的電視廣告。預定明年10月1日實施的新法規，不只禁...

慢跑誤闖水獺地盤？大馬女遭集體攻擊渾身是血嚇壞了

馬來西亞近期發生一起動物攻擊事件，一名女子外出晨跑時，突然被一群水獺攻擊，女子驚恐躲避，但水獺依然群起直追，讓女子被弄得滿身是傷。

知名藝術家班克西「氣球女孩」畫作遭竊 倫敦警方宣布尋回

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）代表作「氣球女孩」（Girlwith Balloon）上週在倫敦一間畫廊遭竊...

英16歲少年將酒醉人妻拖到路邊性侵 辯稱：她先對我笑的

英國威爾斯一名16歲的青少年在路上看見一名喝醉酒的人妻，他趁人之危，將對方拉到大街上的暗處性侵。後來受害者向警方提告，少年竟辯稱「是對方先對我笑的」，對於自己的犯行毫無悔意。

稱女記者為「黑手黨玩偶」 哥倫比亞首位左翼總統挨轟「太過分」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因稱在南美洲記者最危險國家之一的女記者是「黑手黨的玩偶」，而面臨新聞自由組...

澳洲擬立法罰社群媒體不擋假消息 馬斯克怒轟「法西斯分子」

社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）今天稱澳洲中間偏左的工黨政府為「法西斯分子」，因為雪梨當局計劃立法對社群媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。