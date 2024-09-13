英16歲少年將酒醉人妻拖到路邊性侵 辯稱：她先對我笑的

英國威爾斯一名16歲的青少年在路上看見一名喝醉酒的人妻，他趁人之危，將對方拉到大街上的暗處性侵。後來受害者向警方提告，少年竟辯稱「是對方先對我笑的」，對於自己的犯行毫無悔意。

據BBC報導，這起事件發生在今年六月，這名少年和喝醉的受害女子擦肩而過，他一看到對方就發現對方已經喝醉，於是立刻轉向，決定跟蹤對方。

少年一路跟隨女子到市區附近一處草地，先越過女子，躲在暗處等女子通過。檢方在法庭上表示，女子因為喝醉，對事發當時的記憶不是很清楚。女子說她記得有人靠近她，接著用手臂摟著她。

女子說自己一開始只覺得對方要幫助她，但下一個想起來的印象就是躺在地上，少年強壓在她身上性侵她。女子試圖要對方停下、把對方推開，少年於是趕緊跑開。

女子向警方報案後，少年便於隔天在家中被逮。少年承認自己在街上跟女子有一面之緣，也承認兩人發生性關係，但少年聲稱是對方先對他微笑，兩人才會接吻，進而發生關係。少年對於性侵指控拒不認罪，目前全案交由皇家法院審理。

儘管少年年紀尚輕，法官仍決定處以九年有期徒刑，其中包含五年入獄服刑，四年監管期。

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