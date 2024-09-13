送大禮！菲律賓總統小馬可仕生日 為公立醫院病患醫藥費買單
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天歡度67歲生日，他特別準備一份大禮送給菲律賓民眾：為所有第3級公立醫院病患的當天醫藥費買單。
根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）發布的新聞稿，小馬可仕今天在新埃西哈省 （Nueva Ecija）一座小鎮出席活動時宣布，為全國第3級公立醫院住院病患、門診病患的當天醫藥費買單。
小馬可仕說，今天不只是他慶生的日子，更是協助所有菲人展開新生活、為生活帶來真正改變的日子。
菲律賓公立醫院共分3級，第3級公立醫院必須設有血庫，並具備洗腎及進行複雜手術的能力。
PCO稱，衛生部將會撥出3億2800萬披索（約新台幣1億8700萬元）予菲國22家第3級公立醫院，以兌現小馬可仕的承諾。
小馬可仕今天啟動了「總統贈禮：全民充分服務」計畫，為民眾提供更好的公共服務與扶貧援助，執行單位包括農業部、社會福利部、衛生部、貿工部、勞工部等。
同時，小馬可仕也啟動了一項農民融資計畫。被問及生日願望時，他表示希望發展菲國農業，讓每一位農民和他們的家人能過更好的生活。
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