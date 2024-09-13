打擊肥胖！英國將規定晚上九點以後禁播垃圾食物廣告

英國首相施凱爾打著促進公眾健康旗號，明年將禁止晚上九點以後播放垃圾食物的電視廣告。預定明年10月1日實施的新法規，不只禁播不健康食品的電視廣告，付費的網路廣告也不能在禁止時段投放。

英國衛生大臣葛溫（Andrew Gwynne）周四（12日）在聲明中表示，「我們保持國民健康的使命非常明確，需要一場預防革命，把握可預防疾病的各股驅力，減少需要動用到醫療的情況」。政府相信「這些（廣告）限制有助保護兒童免於曝露於較不健康的食物和飲料廣告。有證據顯示，從很小年紀開始，廣告就能影響飲食偏好」。

葛溫提到，在英格蘭，進入國小就讀一開始，每五名兒童就有一人體重過重或肥胖，在他們小學畢業時，比率增至逾三分之一。

前任首相強生執政時期曾有類似提議，後來遭到擱置。

入夜後禁播垃圾食物廣告宣布的同一天，英國上議院議員達茲（Ara Darzi）發表針對英國國民保健署（NHS）的重大里程碑檢討報告。報告指出，支應NHS資本開銷的資金短少370億英鎊，NHS早已處於危急狀態。不過施凱爾強調若NHS不改革，不會撥給更多錢，更該投資的是疾病的預防。

施凱爾說，「我們必須進入預防模式」，他領導的政府也注重兒童的心理健康和牙齒保健。他了解某些領域，像是飲食、生活形態的預防疾病措施可能有爭議，面對大聲量的反對，他已準備勇敢去推動。