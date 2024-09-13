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慢跑誤闖水獺地盤？大馬女遭集體攻擊渾身是血嚇壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在公園慢跑時遭到野生水獺攻擊。示意圖／ingimage
女子在公園慢跑時遭到野生水獺攻擊。示意圖／ingimage

馬來西亞近期發生一起動物攻擊事件，一名女子外出晨跑時，突然被一群水獺攻擊，女子驚恐躲避，但水獺依然群起直追，讓女子被弄得滿身是傷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在馬來西亞的沙巴丹絨亞路休閒公園（Tanjung Aru Recreation Park），女子當天在公園內晨跑，卻突然被8隻水獺圍攻，讓她身上留下多處傷口和血跡，畫面十分駭人。

女子身穿深紅色緊身褲與黑色運動衫，但從畫面中看來她的身上有多處血跡，尤其是手臂和頭部最為嚴重。她的雙腿上也有多處深深的抓痕，連衣褲都沾了血。女子坐在路邊嚇得哭了出來，不久後便被送往醫院接受治療。當地野生動物保護組織隨後趕到公園，但水獺早在攻擊結束後，就迅速逃離現場。

沙巴野生動物局局長紐恩（Roland Oliver Niun）表示，當地居民跟這群水獺都很熟，牠們常在公園附近活動，會進到公園的池塘找食物，但過去從來沒有發生過攻擊事件。紐恩認為，這次的攻擊事件可能是因為遊客長期餵食水獺，導致動物的行為改變，才會引發這次攻擊。

為了避免類似事件再次發生，野生動物保護單位將加強公園周圍的圍籬，並持續加以監控，以防野生動物再次闖入。紐恩也呼籲公園管理員，若在修復工作完成後還有水獺出現，應立刻通報相關單位處理。除此之外，當局也提醒民眾，切勿靠近圍籬或與野生動物接觸，以防類似意外事件發生。

不久前在新加坡也曾發生過水獺攻擊事件。2021年，新加坡一名男子在公園遭到一群水獺襲擊，在短短十秒之內就被咬了26次。受害男子受訪時回憶說，當時真的以為自己會死。雖然水獺的外型看起來可愛又無害，但仍可能造成嚴重傷害，民眾切勿輕易觸摸互動，應隨時提高警覺。

水獺 馬來西亞

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