日本學者研究動物用腸子呼吸 獲頒搞笑諾貝爾獎

一項研究因發現哺乳類動物能用肛門呼吸而獲得2024年「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes），鮮明地展現獲獎的突破性研究可以來自最匪夷所思的方向。

英國「衛報」（The Guardian）報導，日本科學家在小鼠、大鼠、豬身上進行一系列測試後，發現牠們能透過直腸吸收氧氣，這支持了一項研究整個過程能否用於治療呼吸衰竭的臨床試驗。

最新一屆「搞笑諾貝爾獎」今天在麻省理工學院（MIT）頒獎。

其他獲獎作品還有美國研究員將鴿子放在飛彈內，以協助引導飛彈飛向目標；英國調查發現，聲稱極為長壽的人傾向來自平均壽命較短和往往缺乏出生證明的地區；法國研究發現，髮旋傾向於呈順時鐘方向旋轉，但這種現象在南半球較少。

日本研究員注意到泥鰍等一些動物可用腸子來呼吸，進而對於有呼吸障礙的人類能否從腸道吸取氧氣感興趣。他們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間開始研究，當時許多醫院缺乏救助重症患者的呼吸機。

他們的實驗顯示，小鼠、大鼠和豬可將透過直腸輸送的氧氣吸收到血流中，從而支持正常呼吸，因此獲得生理學獎。

在辛辛那提兒童醫院任職的研究作者之一武部貴則坦言，得知獲獎的心情「五味雜陳」，但發現這項研究被認為能令人發笑並思考後，也開心了起來。他說，如果這項研究激發人們對腸道換氣的興趣，「我會很高興」。研究團隊正在人類志願者身上進行第一階段試驗。

牛津大學研究員紐曼（Saul Newman）獲頒人口學獎。他的研究顯示，許多聲稱極長壽的人都來自平均壽命較短、沒有出生證明、充斥著登記錯誤和養老金詐騙的地區。

他說：「極高齡紀錄在統計上沒什麼用處…從個案層面到廣泛的人口模式，我們的高齡數據實際上毫無意義。」

巴黎尼克爾病童醫院（Necker–Enfants MaladesHospital）顱顏外科醫師龔薩里（Roman Khonsari）與同事們因研究南北半球人的髮旋而獲頒解剖獎。他們發現，多數人的髮旋是順時鐘方向，但南半球的人較多呈逆時鐘方向。

龔薩里說：「我非常開心，儘管這項研究不可否認地無關緊要，我仍相信破解自然模式可導向基本發育機制的重要發現。形狀包含許多有趣的資訊。」

和平獎頒給已故的美國心理學者史肯納（BFSkinner），他探索了將活鴿子置於飛彈內部以引導飛彈前往目標的可行性。