等13年迎來首胎 8個月大男嬰送托兒所5天死亡…疑遭托兒所職員虐殺

馬來西亞發生托兒所虐兒致死悲劇。有對等了13年終迎來小生命的父母，日前將8個月大的寶貝兒子送到當地托兒所暫托了5天，而在事發當日，家人送了兒子進托兒所2小時後，收到對方通知，指兒子身體變成藍色，家人趕到發現兒子鼻孔流血，全身呈無力狀態，送往醫院急救後終告不治。警方其後揭發涉事托兒所屬無牌經營，拘捕1名34歲女職員協助調查，並將案列謀殺案處理。

綜合外媒報導，死者為8個月大的莫哈末，是父母等了13年才生下的兒子，母親更為了照顧兒子申請無薪假。到了8個月大，莫哈末由祖父及母親送往亞羅牙也的一間托兒所。

可是莫哈末被送到托兒所的5天後，莫哈末的父母突然收到托兒所的來電，指莫哈末身體出現異狀。父母趕到托兒所後，發現兒子的臉已變成藍色、口鼻流血，陷入昏迷狀態，送院搶救後終告不治。

父親莫哈末菲克里安禮（Fikry Amri Abd Halim）在醫院辦理領屍手續時，向當地媒體表示：「兒子才送到托兒所5天，莫哈末是我們夫妻等了13年才得到的孩子，沒想到發生這樣的悲劇」。

警方接手調查事件，調閱托兒所的監視器畫面，發現莫哈末竟遭人以奶瓶塞嘴、用布包住頭部，更遭人用枕頭捂住臉部導致昏迷。

警方其後扣留了托兒所內1名34歲女子，而該女子本身已婚及育有3名孩子。警方根據刑事法典第302條以謀殺罪對案件展開調查，並發現托兒所原來是無牌經營。當地議員法依魯羅斯蘭對死者家屬表示深切慰問。

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文章授權轉載自《香港01》