6歲女童公園盪鞦韆摔落 下秒遭鞦韆椅重擊昏迷慘死

義大利發生兒童斃命悲劇。1名6歲女童在公園盪鞦韆時，其間不慎從座椅上跌落地，鞦韆的塑膠座椅卻仍然繼續擺動，當從高處盪回時重擊女童頭部，令她頭部重創迷，女童由救護車送院急救，最終不治。當地檢察部門正調查鞦韆結構問題，以了解公園營運單位是否負上刑事責任，女童父母亦委託律師跟進事件。

鞦韆塑膠座椅盪回猛擊頭部

慘死的6歲女童拉赫瑪（Ritaj Lahma）是摩洛哥人，10月將滿7歲，與父母及3名兄弟一起住在克雷達羅（Credaro），兄弟年齡分別是16歲、11歲和3歲，父親納比爾（Nabil）則是倉庫工人。

事發上周四（9月5日），拉赫瑪和母親法蒂瑪（Fatima）前往附近的維隆戈（Villongo）遊樂場玩耍，拉赫瑪坐在殘疾人士和健全人士都可以使用的鞦韆上，據了解，當時有其他小孩幫忙推鞦韆，但拉赫瑪不慎從鞦韆跌下，鞦韆塑膠座椅繼續由高至低劇烈擺動，剛好打中拉赫瑪頭部。

親屬指女童是「家族之光」

拉赫瑪頭部重創後當場陷昏迷，在場成年人包括媽媽法蒂瑪立即報警。救護員到場後將拉赫瑪送院搶救，惟經過數小時搶救後證實不治。拉赫瑪的父母委託律師跟進事件，其親屬接受當地媒體訪問時，以「家族之光」來形容拉赫瑪。

法醫正調查拉赫瑪死因，檢察部門調查鞦韆結構問題，一旦證實維護不善或設計有缺陷，因而導致今次悲劇發生，公園營運單位可能會被檢控。

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文章授權轉載自《香港01》