摩羯颱風肆虐...釀越南226死、104人失蹤 山區持續爆發土石流

颱風摩羯及隨後的降雨迄今已造成越南共226人死亡、104人失蹤。越南首都河內市紅河水位逐漸退去，不過山區省分今天仍持續傳出土石流，傷亡人數預計還會再攀升。

越通社引述越南農業與農村發展部統計，截至今天傍晚5時，越南已有330人因為颱風摩羯帶來的災害而死亡或失蹤，其中死亡人數為226人、失蹤人數則有104人，死傷者大部分集中在山區省分。

越南首都河內市的紅河水位昨天一度越過二級警戒線，幸好今天水位慢慢下降，大淹水的危機獲得緩解，不過河內市受到這次的風雨影響，期間仍有部分區域淹水，受災人數超過2萬。

儘管沿海及平地省市今天雨勢已見和緩，但是山區仍在降雨中，包括安沛省（Yen Bai）、老街省（LaoCai）、和平省（Hoa Binh）因持續降雨傳出土石流，死傷人數目前仍不明。

聯合國兒童基金會（UNICEF）越南辦事處今天下午表示，越南有將近1900萬人生活在受颱風摩羯影響最嚴重的省市，其中包括550萬名兒童。目前已知有24名兒童在這次風災中喪生，約4萬戶家庭沒有生活用水。

聯合國兒童基金會越南辦事處已送8萬粒淨水片給太原省（Thai Nguyen），向老街省的醫院運送4000公升的水，以確保800人的飲水，並將向安沛省和老街省提供洗手乳和肥皂，分發給家庭、學校和醫療機構。

旗下業務涉及房地產、零售、電動車的越南Vingroup集團今天宣布捐款2500億越南盾（新台幣約3.2億元）協助越南應對這次風災。款項將用於重建倒塌的房屋，及為失去親人的家庭提供1.5億至3億越南盾的財政支持。