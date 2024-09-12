摩羯颱風重創東南亞！越泰緬至少223死 數百萬人受災
颱風摩羯（Yagi）日前侵襲東南亞各地，數以百萬計民眾今天仍因房屋淹水、停電和基礎設施毀損而深陷困境。這個颱風在東南亞造成的死亡數已超過200人。
法新社報導，受災最嚴重的越南全國死亡數攀升至197人；泰國北部則已確認有9人喪命，當地一個縣遭逢80年來最嚴重洪患。
緬甸消防部門今天首度確認與摩羯有關的死亡事件，中部曼德勒省（Mandalay）遭洪水淹沒的村莊稍早尋獲17具遺體，風災導致超過5萬人被迫離開家園。
摩羯帶來猛烈降雨，淹沒越南北部、寮國、泰國和緬甸大片地區，引發致命土石流災情，河川普遍泛濫。
聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，摩羯導致越南26個省超過14萬間房屋毀損。
越南農業部表示，洪患摧毀逾25萬公頃的農作物、淹死大量家畜，首都河內周邊農地也受到重創。
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