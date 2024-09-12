軍事迷興奮...大馬加速航空布局 「雪蘭莪航展」飛行秀精彩畫面曝光

馬來西亞第4屆雪蘭莪州航空展今天開幕，不僅有最新的民用、商務客機與無人機靜態展示，推動以環保為目標的永續燃料更是展場焦點，展現先進的航空工業科技。

第4屆雪蘭莪州航空展（Selangor Aviation Show,SAS）今起在梳邦空中花園航空中心（SkyPark Regional Aviation Centre）舉行為期3天展覽，今年有128個展位，共有來自7個國家共88家業者參展，包括英國、法國、印度、澳洲、新加坡、中國與柬埔寨。

雪蘭莪州掌管投資、貿易及公共交通事務的行政議員黃思漢（Ng Sze Han）指出，雪蘭莪州的航空展迄今已演變為附近區域內唯一的商業與通用航空展，大馬要倡導商業航空、通用航空與無人機等相關活動，致力推動航空產業的創新與合作。

他指出，雪蘭莪州正迅速崛起成為東南亞的航空領先樞紐，諸如吸引重大投資、促進創新與培養本地的專業人才都是其中的發展目標，對推動經濟成長與就業機會至關重要。

黃思漢認為，雪蘭莪州將發展全面的航太生態系統，不僅會與航空業者密切合作，透過雪蘭莪航空學徒計畫（SAAP）提供的培訓計畫，培養更多專業技術人才，這些努力是為了要能扭轉人才流失，鼓勵海外的技術人才能返回大馬效力，特別對航空產業作出貢獻。

根據雪蘭莪州航空展資料，諸如法國達梭（Dassault）公司的獵鷹8X（Falcon 8X）大客艙遠程商務噴射機、捷克Ellipse Spirit飛機、水陸兩棲的巴西超級海燕（Super Petrel LS）等飛機展示與飛航表演都是今年航空展亮點之一。

其中，飛行表演尤其受航迷與軍事迷高度關注。當飛行員上演精彩表演秀，展現各種高難度飛行動作，成為全場焦點，航迷們莫不使用超長焦大砲鏡頭，不斷捕捉飛行瞬間，讚歎聲連連。

今年航空展有逾20場專業論壇與會談交流，主題涵蓋航太產業未來、永續航空、飛航安全與法規、人才培育、青年與婦女賦權等。

雪蘭莪州航空展從2021年舉行，盼帶動雪蘭莪州的航空工業發展，並吸引外資，目前已是大馬與東南亞區域內的航空重鎮，去年航空展共帶動馬幣逾8億令吉（約逾新台幣59.4億元）的潛在商機，近2萬人參與，今年的規模將超越去年的第3屆航空展，潛在交易金額初估馬幣13億令吉。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組也派員出席。