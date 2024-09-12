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直播 ／ SpaceX「北極星黎明」太空人 正式展開首次民間太空漫步

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張Polaris於12日拍攝，並由SpaceX提供的宣傳照片顯示，從飛龍號太空船名為「天行者」的艙門結構所拍到的軌道日落。圖／美聯社
這張Polaris於12日拍攝，並由SpaceX提供的宣傳照片顯示，從飛龍號太空船名為「天行者」的艙門結構所拍到的軌道日落。圖／美聯社

SpaceX公司的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務團隊美東時間10日早上乘坐載人飛龍堅韌號太空船升空後，12日展開史上第一次民間太空漫步。

天空新聞報導，北極星黎明任務的4位太空人進行了最後洩漏檢查，隨後出資贊助兼任務指揮官的億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）率先出艙，SpaceX工程師吉利斯（Sarah Gillis）則在他返回座位後跟進。

太空漫步全程估計為一個小時，關閉艙門到完成重新增壓則需時50分鐘。

艾薩克曼與吉利斯從船首的改裝艙門離開載人飛龍堅韌號太空船，並使用扶手引導穿過狹窄的開口。兩人將以一條臍帶軟管連接到提供動力、通訊和純氧的維生系統，一旦進入太空，他們將按計畫執行一系列任務測試新款SpaceX太空裝；這款太空裝比美國太空總署（NASA）太空人先前任務所穿的太空裝更薄。

太空人

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