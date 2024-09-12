M痘疫情再起 加拿大將捐20萬劑疫苗

M痘疫情再起，加拿大國際發展事務部發言人今天向路透社表示，加拿大將捐贈「多達20萬劑」M痘疫苗，將視受贈國的儲存與管理量能決定捐贈數量。

世界衛生組織（WHO）上個月在2年內，第2度宣布M痘（Mpox，舊稱猴痘）已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

這類疫苗捐贈旨在解決2022年全球疫情期間，非洲國家無法取得疫苗極其不公平問題。

M痘可透過親密接觸傳播，染疫者雖然大多為輕症，但仍有少數死亡個案。感染M痘會出現類流感症狀並冒出膿皰。

目前在剛果民主共和國爆發的疫情，最初由稱之為第一分支的地方性病毒株引起，但新的Ib分支（CladeIb）變異株似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性行為在內。

Ib分支變異株已從剛果蔓延至蒲隆地共和國、肯亞共和國、盧安達共和國及烏干達共和國等鄰國，促使世衛組織採取行動。

加拿大並未透露疫苗將運至哪些國家，也未說明具體時程。

加拿大政府發言人在一封電子郵件中寫道：「加拿大正與全球公衛專家密切合作，包括全球疫苗免疫聯盟（GAVI）和世衛，以評估疫情範圍並確認如何以最快速度將疫苗運至最需要的國家…我們將在確認交付時程後提供更多細節。」

加拿大衛生部先前曾以「國家安全為由」，拒絕透露握有多少M痘疫苗，僅稱「加拿大已確保能供應足夠的M痘疫苗，協助加拿大各省及地區進行M痘的防疫與控制工作」。

加拿大預計捐贈的疫苗是丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司生產的天花疫苗，這款疫苗在美國的商品名是Jynneos，在歐洲名為Imvanex，加拿大則稱Imvamune，是一種第三代免疫血清，也就是一種無法在人體內複製的活性疫苗。