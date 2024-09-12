快訊

貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

網友爆料「蛋黃酥有蟑螂」卻沒單據 不二糕餅：不排除提告

M痘疫情再起 加拿大將捐20萬劑疫苗

中央社／ 多倫多11日綜合外電報導
目前在剛果民主共和國爆發的M痘疫情，最初由稱之為第一分支的地方性病毒株引起，但新的Ib分支（Clade Ib）變異株似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性行為在內。圖／路透社
目前在剛果民主共和國爆發的M痘疫情，最初由稱之為第一分支的地方性病毒株引起，但新的Ib分支（Clade Ib）變異株似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性行為在內。圖／路透社

M痘疫情再起，加拿大國際發展事務部發言人今天向路透社表示，加拿大將捐贈「多達20萬劑」M痘疫苗，將視受贈國的儲存與管理量能決定捐贈數量。

世界衛生組織（WHO）上個月在2年內，第2度宣布M痘（Mpox，舊稱猴痘）已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

這類疫苗捐贈旨在解決2022年全球疫情期間，非洲國家無法取得疫苗極其不公平問題。

M痘可透過親密接觸傳播，染疫者雖然大多為輕症，但仍有少數死亡個案。感染M痘會出現類流感症狀並冒出膿皰。

目前在剛果民主共和國爆發的疫情，最初由稱之為第一分支的地方性病毒株引起，但新的Ib分支（CladeIb）變異株似乎更容易透過日常密切接觸傳播，包括性行為在內。

Ib分支變異株已從剛果蔓延至蒲隆地共和國、肯亞共和國、盧安達共和國及烏干達共和國等鄰國，促使世衛組織採取行動。

加拿大並未透露疫苗將運至哪些國家，也未說明具體時程。

加拿大政府發言人在一封電子郵件中寫道：「加拿大正與全球公衛專家密切合作，包括全球疫苗免疫聯盟（GAVI）和世衛，以評估疫情範圍並確認如何以最快速度將疫苗運至最需要的國家…我們將在確認交付時程後提供更多細節。」

加拿大衛生部先前曾以「國家安全為由」，拒絕透露握有多少M痘疫苗，僅稱「加拿大已確保能供應足夠的M痘疫苗，協助加拿大各省及地區進行M痘的防疫與控制工作」。

加拿大預計捐贈的疫苗是丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司生產的天花疫苗，這款疫苗在美國的商品名是Jynneos，在歐洲名為Imvanex，加拿大則稱Imvamune，是一種第三代免疫血清，也就是一種無法在人體內複製的活性疫苗。

M痘 剛果 加拿大 疫苗

延伸閱讀

加擬對陸電池礦產加稅 商務部：危險不負責任 不要一錯再錯

公費流感及新冠疫苗10月1日開打 彰化9月19日開放線上預約

加國反制大陸 擬對電池加稅 也將關鍵礦產、半導體列課徵名單

對抗猴痘 中首款疫苗獲准臨床試驗

相關新聞

直播／「像一個完美的世界」 SpaceX太空人進行首次民間太空漫步

SpaceX公司的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務團隊美東時間10日早上乘坐載人飛龍堅韌號太空船升空後，1...

M痘疫情再起 加拿大將捐20萬劑疫苗

M痘疫情再起，加拿大國際發展事務部發言人今天向路透社表示，加拿大將捐贈「多達20萬劑」M痘疫苗，將視受贈國的儲存與管理量...

大猩猩懂藥！研究揭「草藥療傷」有效 可殺人類超級細菌

大猩猩可能比人類更懂怎麼吃藥！近日有非洲研究指出，野生大猩猩用於治療傷口的草藥，有4種對人類也有療效，甚至還能對...

越南海防逾百台廠遭颱風毀壞 維修工人材料雙缺

颱風摩羯造成越南死傷嚴重，並影響企業生產。海防台商會上百會員的廠房全數受創，個別業者財損動輒上看十萬美元，由於修繕材料及...

歐洲消費者聯盟指控多家電玩公司 「刻意誘騙」玩家砸錢玩遊戲

歐洲消費者聯盟（BEUC）今天提出投訴，指控全球最大的電玩公司「刻意誘騙」消費者，包括兒童在內，促使他們花更多錢在電玩上

要去歐洲度假嗎？小心最近的反旅遊抗議

如果你準備出發到歐洲度假，可能要注意部分地區有反旅遊的抗議活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。