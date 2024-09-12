越南海防逾百台廠遭颱風毀壞 維修工人材料雙缺

颱風摩羯造成越南死傷嚴重，並影響企業生產。海防台商會上百會員的廠房全數受創，個別業者財損動輒上看十萬美元，由於修繕材料及工人嚴重短缺，拖緩企業恢復生產運作進度。

颱風摩羯7日登陸北越地區，沿海省分包括廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）首當其衝，其中海防市是北越地區的重要台商聚落，有上百家台灣的製造業者在這裡設廠。

越南台灣商會海防分會（海防台商會）會長王坤生表示，海防台商會大概有150家企業會員，可以說幾乎所有會員的廠房都受到或輕或重的損害，最常見的就是屋頂飛走以及大門被風吹壞，幸好人身安全都無虞。

海防市7日位在暴風圈中心，為了保護電網安全，全市一度被迫斷電，連市中心都停了48小時才陸續恢復供電。不過海防市郊區迄今未能全面供電，部分區域仍處於沒水、沒電的狀態，甚至網路、電話都不通。

海防市塗山郡（Do Son）三面臨海，颱風摩羯在當地帶來16級強風。廠房設在塗山郡的王坤生回憶，當天廠房屋頂垂直飛起，全郡一片漆黑、對外失去聯繫，他開1小時車到市區才能報平安，「第一次有在災區的感覺」。

中央社在颱風過後的第5天前往查看，塗山郡主要道路上仍隨處可見倒下的招牌、路樹、交通號誌等，除了工業區有電可用外，一般住宅用電幾乎都未恢復，多數店家還沒辦法開門做生意。

高一峯是塗山工業區一家台廠的副總經理，公司主要生產鞋材。他說，工業區已恢復供電，但廠房屋頂缺一大塊、持續下雨漏水而不敢恢復生產。他說，大概有20噸原料要報廢，光硬體的損失初估約30萬美元（約新台幣972萬元）。

陳科霖是塗山工業區一家台廠的總經理，公司主要生產機車零配件。他表示，颱風風勢驚人，工廠門口一輛重達260公斤的機車被風吹走，廠房內淹水最高25公分，財損初估20萬美元，所幸目前生產已恢復7成。

王坤生的成衣廠位於塗山工業區外，目前仍未恢復供電。他說，塗山郡方面回覆至少還要再3天才能供電，他初估廠房與機器的損失約20萬美元，但員工薪水以及停產的部分仍無法計算。