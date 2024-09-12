大猩猩懂藥！研究揭「草藥療傷」有效 可殺人類超級細菌

大猩猩可能比人類更懂怎麼吃藥！近日有非洲研究指出，野生大猩猩用於治療傷口的草藥，有4種對人類也有療效，甚至還能對抗超級病毒。現代醫學的演進有很大一部分與觀察動物與原住民療傷有關，其中最有名就是被拿來治瘧疾的金雞納樹，科學家盼透過持續觀察，尋找對人類有幫助的藥。

草藥能殺超級細菌？

根據《英國廣播公司》報導，近日非洲加彭有研究團隊研究非洲大猩猩常吃的熱帶植物種類，並結合當地原住民的經驗，發現其中有4種植物對人類具有療效，包括一種木棉樹、黃色巨桑葚、非洲柚木與無花果樹。這些植物內都含有大量抗氧化劑與抗生素，其中，木棉樹據稱還能消滅抗藥性很強的超級細菌。

這些樹的樹皮被大猩猩與當地原住民治療各種疾病，包括胃病、不孕症等。研究共同作者、英國杜漢大學人類學家瑟切爾指出，大猩猩懂得食用對牠們身體有益的植物，這對於國際對非洲中部雨林的研究有更突破性的發展，讓科學家了解到更多有潛力的藥用植物。

從動物療傷找可用藥

加彭、剛果等地都具有茂密的雨林，且未經人類開發或探索，許多包括非洲象、大猩猩與黑猩猩都棲息在非洲中部雨林，《英廣》提到，蘇門達臘近日有紅毛猩猩將樹皮自行貼到傷口進行治療，科學家希望能透過持續探索，發現更多可做為人類使用的植物或藥物，還有觀察動物的療傷行為。

《科學導引》期刊提到，從16世紀開始，人類就開始透過觀察熱帶島嶼原住民（尤其是美洲地區），或是動物食用植物等方式尋找可做為藥用的植物。最有名的就是金雞納樹，其樹皮可提煉奎寧供治療瘧疾使用，過去西方國家將其大量引入東南亞種植，後因奎寧可由化學合成，才漸漸停止在各地移植金雞納樹。

【更多精采內容，詳見 】